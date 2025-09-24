قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد التعادل مع آرسنال.. جوارديولا يرد بسخرية على مقارنته بـ مورينيو
اتجابوا علطول.. تحرك من الأمن ضد شابين تحرشا بفتاة وتعديا عليها بالضرب
الأهلي في مفاوضات متقدمه مع المدرب البرتغالي برونو لاجي
ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة
الرئيس السيسي: أٌقدر جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب الجارية بقطاع غزة
قادة الدول العربية شددوا على ضرورة وضع خطة لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية والقدس
هل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
قادة الدول العربية يؤكدون على الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين
تشكيل سيراميكا كليوباترا بمواجهة مودرن سبورت في الدوري
كوريا الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية على الجزر الحدودية
أذكار المساء.. حصّن نفسك بالأدعية النبوية قبل دخول الليل
رئيس مالاوي يعترف بالهزيمة قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

رئيس النيابة الإدارية يلتقي وزيرا التخطيط والرياضة

إسلام دياب

التقى المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الأربعاء الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥،  الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية.

رئيس النيابة الإدارية يلتقي وزيرا التخطيط والرياضة

وقد رافقه خلال اللقاء المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الأطراف، واستعراض تجربة استخدام برنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" على انتخابات الأندية ومراكز الشباب والجهات التي تتولي وزارة الشباب والرياضة تنظيم انتخاباتها.

وخلال اللقاء، وجَّه المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش – رئيس مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي، الشكر للنيابة الإدارية على استخدام  برنامج التصويت الإلكتروني في الإشراف على أعمال الجمعية العمومية للنادي.

ومن جانبه حرص المستشار/ محمد الشناوي، على توجيه الشكر للدكتورة/ رانيا المشاط؛ لما تقدمه الوزارة تحت قيادة سيادتها، من دعم متواصل للنيابة الإدارية كان الركيزة الأساسية في نجاح المنظومة واستمراريتها، كما توجه بالشكر للدكتور/ أشرف صبحي، لمبادرته على تطبيق المنظومة على العمليات الانتخابية للجهات والهيئات التابعة للوزارة، إيماناً منه بأهمية تعزيز المشاركة الديموقراطية بين فئات الشباب والرياضيين.

وجدير بالذكر أن النيابة الإدارية كانت قد استحدثت برنامج نظام التصويت المميكن، وقامت بإيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA). 

وباشرت من خلاله الإشراف القضائي على العديد من العمليات الانتخابية بنظام التصويت الإلكتروني المُمَيكن، في تجربة رائدة تعكس استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، إيمانًا منها بأهمية تطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد الشناوي وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط وزير الشباب والرياضة

