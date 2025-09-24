التقى المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الأربعاء الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية.

رئيس النيابة الإدارية يلتقي وزيرا التخطيط والرياضة

وقد رافقه خلال اللقاء المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الأطراف، واستعراض تجربة استخدام برنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" على انتخابات الأندية ومراكز الشباب والجهات التي تتولي وزارة الشباب والرياضة تنظيم انتخاباتها.

وخلال اللقاء، وجَّه المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش – رئيس مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي، الشكر للنيابة الإدارية على استخدام برنامج التصويت الإلكتروني في الإشراف على أعمال الجمعية العمومية للنادي.

ومن جانبه حرص المستشار/ محمد الشناوي، على توجيه الشكر للدكتورة/ رانيا المشاط؛ لما تقدمه الوزارة تحت قيادة سيادتها، من دعم متواصل للنيابة الإدارية كان الركيزة الأساسية في نجاح المنظومة واستمراريتها، كما توجه بالشكر للدكتور/ أشرف صبحي، لمبادرته على تطبيق المنظومة على العمليات الانتخابية للجهات والهيئات التابعة للوزارة، إيماناً منه بأهمية تعزيز المشاركة الديموقراطية بين فئات الشباب والرياضيين.

وجدير بالذكر أن النيابة الإدارية كانت قد استحدثت برنامج نظام التصويت المميكن، وقامت بإيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA).

وباشرت من خلاله الإشراف القضائي على العديد من العمليات الانتخابية بنظام التصويت الإلكتروني المُمَيكن، في تجربة رائدة تعكس استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، إيمانًا منها بأهمية تطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.