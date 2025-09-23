قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفيرة الاتحاد الأوروبي تناقش استعدادات "القمة المصرية الأوروبية" مع وزيرة التعاون الدولي

خلال اللقاء
خلال اللقاء
هاجر رزق

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنجلينا ايخورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وتطورات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.


وناقش الجانبان مستقبل العلاقات الاستراتيجية والثنائية المشتركة خاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي وجهود جذب الاستثمارات من خلال آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، وفي هذا الصدد أكدت «المشاط»، أن القمة الأوروبية المصرية المقرر انعقادها في أكتوبر المقبل بالعاصمة البلجيكية «بروكسل»، ترسخ الشراكة القائمة وتعكس تقارب الرؤى بين الجانبين والحرص على المصالح المشتركة لتحقيق التنمية وذلك بفضل الروابط المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة جهود مصر في التأقلم مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل دفع التحول الأخضر في قطاع الصناعة بما يُعزز تنافسية المنتجات المصرية مع تطبيق تلك الآلية، كما ناقش الاجتماع تطورات الشراكة في إطار مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).


وخلال الاجتماع؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط؛ عمق العلاقات المصرية الأوروبية التي تشهد تحولًا استراتيجيًا في عهد  الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة عقب ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024، والإعلان عن الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحرص على المتابعة المستمرة بين الجهات الوطنية والأوروبية لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص بهذه الشراكة.

وذكرت أن التطور المستمر للعلاقات المصرية الأوروبية تتزامن مع التحول الذي تشهده مصر على الصعيد الاقتصادي، حيث تسعى الحكومة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، بهدف تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم تدشينها على مدار العقد الماضي من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد، والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، وتمكين القطاع الخاص، والعمل على توطين الصناعة وجذب الاستثمارات، وتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل.

وثمنت «المشاط»، الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خاصة في المجالات التي تشهد اهتمامًا مشتركًا وتركز مستقبل العلاقات الاقتصادية من بينها الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والتحول الرقمي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الاستثمارات، لافتة إلى ترحيب مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة "البوابة العالمية" التي تدفع الشراكة مع الدول الصديقة في مجالي التحول الأخضر والتحول الرقمي.

و حصلت مصر على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في إطار آلية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة» بين الجانبين وذلك بنهاية العام الماضي، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

الاتحاد الأوروبي العلاقات الاستراتيجية ضمانات الاستثمار القمة الأوروبية المصرية بروكسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

أرشيفية

كواليس حرق عامل لشركة مقاولات بسبب خلاف مع والده على تروسيكل

ربة منزل تتخلص من حياتها في المنوفية

تعاني من اضطرابات نفسية.. ربة منزل تنهي حياتها في المنوفية

أرشيفية

وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة في القاهرة الجديدة

بالصور

أحمر داكن.. نجلاء بدر تتألق بإطلالة شبابية

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

طريقة عمل كيك إسفنجية هشّة.. وصفة سهلة لأولادك على الفطار

الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي

76 دولارا فقط.. استئجار سيارة جيب رانجلر بأرخص سعر

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

ارتفاع أسعار سيارات فولكس فاجن 2026 بنسبة 6.5%

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد