مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
أخبار العالم

الأمن الأمريكي يحبط مخططًا لتدمير الاتصالات في نيويورك

محمد على

قام عملاء فيدراليون بتفكيك شبكة من الأجهزة في منطقة نيويورك كانت ستُستخدم لتهديد كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين، ما جعلها تحمل علامات تورط أجنبي، وفقًا لجهاز الخدمة السرية الأمريكي، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

اكتشف العملاء الفيدراليون أكثر من 300 خادم لبطاقات SIM و100,000 بطاقة SIM في عدة مواقع ضمن دائرة نصف قطرها 35 ميلًا من مدينة نيويورك، وفقًا لبيان صدر يوم الثلاثاء. 

تحرك جهاز الخدمة السرية بسرعة نظرًا لأن أي هجوم كان من الممكن أن يُسبب اضطرابًا شديدًا في نيويورك في وقت يجتمع فيه قادة العالم في المدينة لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولم يحدد الجهاز هوية المسؤولين الذين تم تهديدهم، أو طبيعة التهديد، أو الدول التي ربما تكون متورطة.

وقال مدير جهاز الخدمة السرية، شون كوران، في البيان: "لا يمكن المبالغة في احتمالية تعطل اتصالات بلدنا بسبب هذه الشبكة من الأجهزة".

يمكن للجهات الفاعلة السيئة التي تستخدم خوادم بطاقات SIM وآلاف البطاقات لإرسال تهديدات مجهولة المصدر وتنفيذ هجمات مثل تعطيل أبراج الاتصالات الخلوية وإرهاق شبكات الاتصالات.

