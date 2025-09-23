إعلان جائزة بـــ10 ملايين دولار .. الخارجية الأمريكية: مكافأة لمن يرشد عن هذا الشخص

عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن شخصية كبيرة مرتبطة بحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

أعلن برنامج مكافآت العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن مكافأة مقابل معلومات عن علي قصير، وهو شخصية بارزة في شركة مجموعة تلاقي المتهمة بمساعدة الجماعة المسلحة اللبنانية والحرس الثوري الإيراني.

بحسب البرنامج، فإن قصير متهم باستغلال منصبه داخل الشركة لمساعدة حزب الله وفيلق القدس في تأمين التمويل والتهرب من العقوبات من خلال بيع النفط والصلب وغيرها من السلع غير المشروعة.

ويُتهم أيضًا بتنسيق الأنشطة المالية بين حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية إن أي شخص لديه معلومات عن قصير أو الشبكات المالية لحزب الله أو الأنشطة ذات الصلة قد يكون مؤهلاً للحصول على مكافأة عن طريق الاتصال بالبرنامج من خلال قنوات الاتصال المخصصة له.



ويقدم برنامج "مكافآت العدالة" منذ فترة طويلة حوافز مالية مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل عمليات حزب الله.

وكان الحزب ، التي تصنفها واشنطن كمنظمة إرهابية، موضوع عقوبات أمريكية متعددة تستهدف قيادتها وشبكات تمويلها.