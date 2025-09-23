حظر التجول بنيويورك.. أمر بحصر تحركات الإيرانيين من الفندق إلى مقر الأمم المتحدة

فرضت الولايات المتحدة، قيودًا صارمة على الوفد الإيراني الذي يحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما يحد من حركتهم ويمنع عنهم حرية التجول أو التنقل في المدينة والتسوق وشراء السلع من متاجر الجملة أو السلع الفاخرة إذا أراد أحدهم ذلك ما يشكل حصارًا وفرض هيمنة على الإيرانييين وفق ما أعتبر الرئيس الإيراني.

وزعم تومي بيجوت، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان إن هذه الخطوة تهدف إلى "زيادة الضغط" على المؤسسة الدينية الإيرانية، متهمًا إياها بالسماح للسلطات بالاستمتاع بالتسوق الفاخر في الخارج ، بينما يواجه الإيرانيون "الفقر وانهيار البنية التحتية ونقص المياه والكهرباء".

ويجتمع قادة العالم في نيويورك كل شهر سبتمبر لعدة أيام ، لإلقاء الخطب في الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، والتي تبدأ يوم الثلاثاء دورتها الثمانين.

يمثل الاقتصاد التحدي الأكبر في إيران.

ورغم الموقف المتصلب لقادة إيران، تُفضل طهران الدبلوماسية لحل نزاعها المستمر منذ عقود مع الغرب بشأن برنامجها النووي.

تصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن منذ يونيو، عندما انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل وهاجمت مواقع نووية إيرانية خلال حرب استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران.

من الفندق إلى الأمم المتحدة

وصرح بيجوت بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمر بحصر تحركات الوفد الإيراني في الطرق بين فندقهم ومقر الأمم المتحدة لأغراض العمل الرسمي فقط.

ولم تعلق وزارة الخارجية الإيرانية ، على قيود وزارة الخارجية الأمريكية.

ويقع مقر الأمم المتحدة في وسط مانهاتن.

وقبل القيود الجديدة، كان يُسمح لأعضاء الوفد الإيراني بالتنقل بين الأمم المتحدة، وبعثة إيران لدى الأمم المتحدة، ومقر إقامة السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، ومطار جون إف كينيدي الدولي في حي كوينز بمدينة نيويورك.