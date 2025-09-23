أكدت الاستخبارات الخارجية الروسية أن قوات "إنزال" تابعة لحلف "الناتو" تستعد في منطقة أوديسا بأوكرانيا لترهيب بريدنيستروفيه.

وقالت الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان لها : توجد وحدات عسكرية تابعة لـ"الناتو" تتمركز في رومانيا بالقرب من مولدوفا.

واضافت الاستخبارات الخارجية الروسية: وصلت بالفعل المجموعة الأولى من العسكريين المحترفين من فرنسا وبريطانيا إلى أوديسا.

وتابعت كذلك : بروكسل لا تنوي إلغاء خطط احتلال مولدوفا، حتى لو لم يتطلب تطور الوضع بعد الانتخابات تدخلا خارجيا.

وأكملت الاستخبارات الخارجية الروسية: تم التدرب على سيناريو إنزال "الناتو" بشكل متكرر خلال مناورات الحلف في رومانيا ويمكن تنفيذه بعد الانتخابات في مولدوفا.

وختمت الاستخبارات الخارجية الروسية بيانها : يعتزم الأوروبيون اللعب على مولدوفا الصغيرة خوفا من الاصطدام المباشر مع روسيا.