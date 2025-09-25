قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي
الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني
«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو
الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي
حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
ادفع 25 ألف جنيه مقدم.. آخر موعد للتقديم على سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
صفحة بيراميدز تشكر الجماهير المصرية على الدعم أمام أهلي جدة
إقبال سياحي كبير من دول شرق آسيا على دير سانت كاترين
حبس ساركوزي 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الانتخابات 2007
الأورمان: دعم مستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ بأجهزة للقلب ومناظير ومستلزمات طبية
5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح سباق الكرة الذهبية .. هل خذله ليفربول؟
رياضة

وزير الشباب يبحث مع وزيرة التخطيط ملفات العمل المشترك وجهود تنفيذ الخطة الاستثمارية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في مختلف الملفات الشبابية والرياضية، في ضوء توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين مؤسساتها المختلفة.

تناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة، والعمل على ضمان تحقيق أفضل استفادة من الموارد المخصصة لها، بما يسهم في دعم البنية التحتية الشبابية والرياضية، وتنفيذ برامج ومبادرات تنموية مستدامة.

أكد الدكتور أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية الجارية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، وتقديم خدمات أفضل للنشء والشباب، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات كفاءة في التنفيذ.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن الاستثمار في البنية التحتية الشبابية والرياضية يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري، ويعكس حرص الدولة على تمكين شبابها وتوفير بيئة داعمة لإطلاق طاقاتهم في مختلف المجالات، موضحًا أن الوزارة تعمل على وضع خطط مستقبلية تتكامل مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق عائد مجتمعي واقتصادي ملموس من وراء هذه الاستثمارات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطط تنمية قطاع الشباب والرياضة تحرص على توفير الدعم الكامل للأنشطة الشبابيّة على كافة الـمُستويّات، وإطلاق الـمهارات الإبداعيّة الخلاقة، واكتشاف ورعاية الـموهوبين، وتطوير الـمُشاركات الـمصريّة في البطولات الدوليّة، مشيرة إلى مستهدفات قطاع الشباب والرياضة بخطة 25/2026، والمشروعات المستهدف استكمالها بقطاع الشباب التي تصل إلى 185 مشروع بإجمالي استثمارات مقدرة تصل إلى 625 مليون جنيه، في حين تصل إجمالي مشروعات الرياضة المستهدف استكمالها إلى 175 مشروعا بإجمالي استثمارات مقترحة تصل إلى 627 مليون جنيه.

كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة 7 سبتمبر الجاري، وتستهدف تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، موضحة أن السردية تُعد مظلة شاملة لمختلف الاستراتيجيات، تُقدم خارطة طريق للاقتصاد المصري للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية.

وزير الرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية

