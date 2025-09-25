قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق البطولة العربية والإفريقية للترايثلون بمشاركة 19 دولة .. غداً

عبدالله هشام

تنطلق غداً الجمعة منافسات البطولات الأفريقية والعربية للترايثلون والدواثلون والأكواثلون، والتي تحتضنها وترعاها جامعة الجلالة على مدار يومي 26 و27 سبتمبر الجاري، وتعد مؤهلة لبطولة العالم 2026،حيث إن نقاطها محتسبة ضمن التصنيف الدولي.

ويشارك في البطولة التي تقام بمدينة الجلالة كل من ليبيا، كندا، سوريا، فلسطين، الكويت، الجزائر، المغرب، موزمبيق، جنوب أفريقيا، توجو، زيمبابوي، موريشيوس، الإمارات، التشيك، كرواتيا، صربيا، أستراليا، إيرلندا، إضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ويتنافس في فعاليات البطولة نحو 650 لاعب مصري، بينما يمثل الدول الأجنبية نحو 100 لاعبا، بخلاف اللاعبين الموجودين على قوائم الانتظار.

وفي هذا الإطار، أكد اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري للترايثلون، ورئيس الاتحادين العربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هو صاحب فكرة إقامة البطولة في مدينة الجلالة لتكون أول حدث رياضي مصري عربي أفريقي دولي تستضيفه هذه المدينة الجديدة.

وأوضح أن إقامة الفعاليات الرياضية الكبرى في هذه المدن الجديدة يعمل على الترويج لها وتعزيز السياحة الرياضية، خاصة في ظل المشاركة الكبيرة بالبطولة من لاعبين وطواقم فنية وإدارية يمثلون دول مختلفة.

وأشار إلى أن حفل افتتاح البطولة من المتوقع أن يشهد حضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأنطونيو أرماني رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وعلي زايد العداء الدولي السابق ورئيس الاتحاد الليبي للترايثلون، وبختيار فريق رئيس الاتحاد العراقي للعبة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي.


وتابع رئيس الاتحاد المصري للترايثلون، أن تمثيل الفراعنة بـ 15 لاعبًا من منتخب مصر، إلى جانب 650 لاعبًا من الأندية المختلفة، يؤكد النمو المستمر للعبة محليا، وتوسيع قاعدة الممارسة لها في ربوع الوطن بما يتماشى مع خطة الاتحاد المصري الساعية إلى نشر التريثلون في جميع أنحاء الجمهورية.

واستكمل اللواء أحمد ناصر تصريحاته بالقول: "نتطلع إلى تحقيق نجاح كبير في البطولة وتقديم مستوى عالٍ من التنظيم الذي يليق باسم مصر ويعكس حرصها الدائم على دعم الرياضة المصرية على مختلف الأصعدة، موجها الشكر لجامعة الجلالة على رعايتها لهذه البطولة الكبرى والتي تحظى بمشاركة واسعة من الدول.

من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، عن فخر الجامعة باستضافة هذا الحدث الرياضي القاري والعربي الكبير، قائلاً: استضافة البطولة العربية والأفريقية للترايثلون في رحاب جامعة الجلالة يعكس المكانة التي باتت تتمتع بها الجامعة كمنارة علمية وصرح متكامل قادر على خدمة المجتمع في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي.

وأكد الشناوي، أن هذه البطولة تمثل فرصة لتلاقي الثقافات وتعزيز أواصر التعاون بين الشباب العربي والأفريقي، كما تسهم في الترويج السياحي للمنطقة وإبراز ما تمتلكه مدينة الجلالة من إمكانات طبيعية وبنية تحتية عالمية.

وأكد الشناوي، إيمانه أن الرياضة جزء أساسي من بناء الإنسان وتنمية قدراته، موضحا أن توفير الرعاية لهذه البطولة يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في جعل الرياضة وسيلة للتقارب والتعاون بين الشعوب.

ويُنتظر أن تحظى البطولة بتفاعل جماهيري وإعلامي واسع، لما تمثله من منصة للتنافس الرياضي، وفرصة لتعزيز موقع مصر على خريطة الرياضة العالمية.

مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه
معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية
قش الأرز
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
