رياضة

ماشوفناش منك إلا الصدق..أحمد ناجي يدافع عن الخطيب بعد تصريحات مدحت شلبي

الخطيب وأحمد ناجي
الخطيب وأحمد ناجي
يارا أمين

رد أحمد ناجي محمد، مدرب حراس مرمى المنتخب المصري السابق، على ما قاله الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، على تصريحاته الأخيرة بشأن محمود الخطيب.

وكتب  ناجي  عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "أخى وحبيبي وحبيبنا كُلنا و وحبيب مصر كُلها إنت الكبير والكبير قوي نُعزك ونُجلك ونحترمك عاشرناك ونعرف أخلاقك أربعين عاماً مشفناش منك إلا الصدق والتفانى ربنا يديك الصحه وراحة البال".

كان الإعلامي مدحت شلبي فجر العديد من المفاجآت حول إدعاء محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المرض وسفره إلي أمريكا إلي جانب مستحقات السويسري مارسيل كولر والإسباني خوسيه ريبيرو مدربي القلعة الحمراء السابقين.


علّق الإعلامي مدحت شلبي على إعلان الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عدم ترشحه في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

وقال شلبي عبر تصريحات تليفزيونية: "لو رجعنا لعام 2012 كان حسن حمدي رئيسًا للنادي والخطيب نائبًا له، ووقتها اعتذر الخطيب عن الاستمرار مع المجلس رغم أن المدة المتبقية كانت حوالي سنة، مؤكدًا أن ذلك جاء بتعليمات من الطبيب".

وأضاف: "في ذلك الوقت ربط البعض الأمر بمشاركته في تصوير إعلان قبل مشاركة منتخب مصر في أولمبياد لندن لصالح إحدى شركات الاتصالات".

وتابع: "قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية التي أقيمت بأمريكا، خرج الكابتن الخطيب وقال إنه لن يسافر مع البعثة لأسباب صحية، بحجة أن الرحلة طويلة وستؤثر على حالته، لكن الحقيقة أن الخطيب تقدم للحصول على التأشيرة ولم يحصل عليها، فلماذا نربط الأمر بموضوع غير حقيقي؟".

وأوضح شلبي: "مؤخرًا أعلن الكابتن محمود الخطيب أن الأطباء نصحوه بعدم الترشح في الانتخابات القادمة حفاظًا على صحته، والجماهير في المدرجات تجاهلت الأمر، وبصراحة لا أريد ربط هذه التصريحات ببعض الإخفاقات التي مر بها الأهلي مؤخرًا".

واستعرض شلبي أرقامًا عن الثنائي مارسيل كولر وخوسيه ريبيرو المدربين السابقين للأهلي، قائلاً: "عندما تعاقد الأهلي مع ريبيرو، أكد الخطيب أنه مشروع الأهلي، لكن بعد الخسارة من بيراميدز رحل بعد 3 أشهر فقط".

وأضاف: "ريبيرو تولى تدريب الأهلي بعد مارسيل كولر، الذي حصل بعد رحيله على شهرين مكافأة، و3 أشهر مستحقات متأخرة، و3 أشهر من الموسم الجديد، بإجمالي ما يقرب من 2 مليون دولار".

واختتم: "أما ريبيرو فكان عقده يتضمن شرطًا جزائيًا يوازي 3 أشهر من راتبه، ليحصل المدرب الإسباني على ما يقترب من 23 مليون جنيه وكلها أموال خسرها النادي الأهلي".ووجه الإعلامي مدحت شلبي، رسائل خاصة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وذلك بعد بيانه الأخير باعتذاره عن خوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة لأسباب صحية.

وقال مدحت شلبي : "أنصح الكابتن الخطيب، إذا كانت صحته لا تسمح بخوض انتخابات الأهلي المقبلة، فصحتك وأسرتك أولى بك من أي حاجة، النادي الأهلي كيان ولا يتوقف على أشخاص على الإطلاق".

وأضاف: “مع الأسف نحن نحول الكيان إلى أشخاص، الأهلي كيان لا يرتبط أبدًا بالأشخاص، عمالقة جاءوا ورحلوا ويبقى الكيان هو الكيان، نحن نتحدث عن الكيان أكثر بكتير مما نتحدث عن الأفراد”.

وتابع: “فإذا كانت الصحة لا تسمح فأسرتك أولى بك تمامًا، ومن يطالب ببقائك وصحتك لا تسمح هو ضدك”.

وعلق شلبي قائلا: «أتمنى إنّ الكابتن خطيب ميزعلش مني، أتحدث هنا عن المصلحة العامة، وطبعا (جيمي) هيقوم بواجبه وأنا عارف ده كويس ومستعد له يا كابتن (جيمي)».

وأضاف: «المنبر الإعلامي لا بد أن يكون بحقائق ولا بد أن يكون موضوعي، ويتحدث للرأي العام بمنتهى الشفافية والمنطقية، وإذا قرر الخطيب الترشح للانتخابات فليكن هذا الحوار نبراسا له لتفادي الإخفاقات».

أحمد ناجي محمد المنتخب المصري مدحت شلبي محمود الخطيب مارسيل كولر الأهلي

