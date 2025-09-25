محافظ مطروح يتفقد القافلة الطبية المجانية التى تنظمها الغرفة التجارية

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس ،برافقه مختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة والدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي ومحمد غازى مدير الغرفة والدكتور سامح عرب رئيس مؤسسة سبق الخيرية ،لفعاليات القافلة الطبية المجانية التى تنظمها الغرفة التجارية بالتعاون مع مؤسسة سبق الخيرية تحت إشراف مديرتى الصحة والتضامن الإجتماعى بالمحافظة على مدار ثلاثة أيام من 23 وحتى 25 سبتمبر الجارى مع توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان بالاضافة لإجراء العمليات الجراحية لخدمة أهالى المحافظة .

واستمع محافظ مطروح، خلال تفقده أعمال القافلة، لعدد من المواطنين الذين ترددوا على القافلة التى شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين وذلك بالعيادات الخارجية ،والتى ضمت عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، (أسنان_ باطنة_ أطفال_ عيون_جراحة_ نسا )

بالاضافة إلى الصيدلية و إجراء عمليات جراحية بالمجان .

كما قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكريم مؤسسة سبق الخيرية وجميع الأطباء والمشاركين في أعمال القافلة مع توجيه الشكر والتقدير لجهودهم في التخفيف على المواطنين.

وجه محافظ مطروح الشكر للغرفة التجارية بمطروح ولجميع جهود المشاركة المجتمعية الفعالة بالتعاون مع جهود المحافظة فى توفير مزيد من الخدمات للمواطنين للتيسير عليهم والتخفيف من الاعباء على كاهلهم .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهد اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام تنفيذ سيناريوهات عملية لمجابهة الامطار والسيول وذلك بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بالتنسيق مع المديريات والجهات داخل محافظة مطروح.

وأوضح دكتور عبد الرحمن الطباخ مدير المركز أنه تم تنفيذ وإدارة ( سيناريو مجابهة سيول وامطار غزيرة بمدينة مرسي مطروح ) من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمشاركة كافة الجهات والعناصر والاطقم والمعدات، والوقوف على سرعة التعاون بين جميع للتعامل معها

ياتى ذلك مع الاستعداد لموسم السيول والامطار 2025 / 2026 وتوجيهات الدكتورة وزيرة التنمية المحلية , برفع درجات الجاهزية والتأهب لمواجهة المخاطر المحتملة في موسم الامطار والسيول وتنفيذ سيناريوهات محاكاة للأزمات .