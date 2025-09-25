قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: ضم 299 شهيدا ومتوفى و98 مصابا لصندوق تكريم الشهداء
الوزراء يعتمد اجتماع اللجنة العليا للتعويضات.. تفاصيل
وزيرا التضامن والتعليم يوقعان بروتوكول بشأن الانتفاع بمبنيين تابعين لوزارة التضامن لإقامة مجمع مدارس
عباس: إدارة غزة بعد الحرب ستقودها شخصية من السلطة الفلسطينية
عجول هائمة في الشوارع .. قرار رسمي في محافظة بورسعيد
قرار صادم للاحتلال| اليويفا يعتزم حظر مشاركة إسرائيل في البطولات الأوروبية
العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة
رابطة الأندية تعدّل مواعيد مباريات رباعي السوبر المصري في الدوري قبل السفر للإمارات
التخطيط: 185 مشروعا لوزارة الشباب بإجمالي استثمارات 625 مليون جنيه
بعد تطبيق الحد الأدنى.. موعد صرف مرتبات الموظفين عن الأشهر المتبقية في 2025
من 2025 لـ 2030.. أسامة حسني يرد على مدحت شلبي ويظهر تأشيرة أمريكا
أبو مازن: حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ومكانها خارج مستقبل غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصادية قناة السويس تستقطب استثمارات ألمانية ضخمة.. تفاصيل

رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي مسؤولين ومستثمرين ألمانيين لتعزيز فرص الشراكة والتعاون الثنائي
رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي مسؤولين ومستثمرين ألمانيين لتعزيز فرص الشراكة والتعاون الثنائي
محمد الغزاوى

شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بفعاليات ملتقى الأعمال المصري الألماني الممتد خلال يومي الخميس والجمعة 25 و26 سبتمبر الجاري، المنعقد  بألمانيا الاتحادية؛مستهلا مشاركته في الملتقى بجلسة نقاشية نظمتها (الغرفة- الألمانية للصناعة والتجارة بفرانكفورت- IHK Frankfurt)، بحضور: السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، ورئيس الغرفة الألمانية IHK Frankfurt، والمهندس أحمد السويدي، رئيس (الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة AHK Egypt)، والسفير محمد البدري، سفير مصر لدى ألمانيا، وأدارت الجلسة مارين ديالي-شلشميدت، المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية AHK Egypt).

وخلال الجلسة النقاشية، قدم رئيس اقتصادية قناة السويس عرضًا تقديميًّا عن الهيئة وأبرز مقوماتها الاستثمارية، والميزات التنافسية التي تتمتع بها وفي صدارتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، بـ 6 مواني بحرية على البحرين المتوسط والأحمر تتكامل مع 4 مناطق صناعية ولوجستية، وبنية تحتية عالمية المواصفات، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف توطين 21 قطاع متنوع ما بين صناعي ولوجستي وخدمي، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة FTAs التي تتمتع بها الهيئة، التي تسمح بالنفاذ الكامل لمختلف الأسواق العالمية بنحو ملياري مستهلك مستهدف.

رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي مسؤولين ومستثمرين ألمانيين لتعزيز فرص الشراكة والتعاون الثنائي

وعلى هامش فعاليات ملتقى الأعمال المصري الألماني، عقد رئيس اقتصادية قناة السويس لقاءً مع  كاڤي منصوري، نائب رئيس الوزراء بولاية هيزن الألمانية، بحضور وزير المالية المصري؛ وذلك لبحث تعزيز التعاون الثنائي، والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الألمانية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سواءً في القطاعات الصناعية المتنوعة خاصةً تلك القطاعات التي تمتلك الشركات الألمانية خبراتٍ كبرى مثل: (صناعة السيارات، والإلكترونيات، والمعدات، والأجهزة الكهربائية، وصناعات الطاقة الخضراء، وغيرها)، أو كذلك قطاع المواني والنقل البحري والخدمات اللوجستية وتموين السفن، وشدد الوفد المصري على حرص الدولة المصرية على توطين التكنولوجيا الألمانية المتقدمة التي تشتهر بها الصناعات الألمانية، وكذلك الجودة والكفاءة التشغيلية ذات السمعة العالمية.

وفي ختام فعاليات اليوم الأول للملتقى، اجتمع رئيس اقتصادية قناة السويس بعدد من الشركات الألمانية بقطاعات متنوعة؛ حيث ناقش خلال الاجتماع سبل تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الألماني، في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر، والتطور الكبير على مستوى البنية التحتية والمرافق، وتوافر مصادر الطاقة، والعمالة الفنية المدربة بمقابل تنافسي، فضلًا عن الموقع الاستراتيجي كحلقة وصل بين قارات العالم، الأمر الذي يؤهل مصر بشكلٍ عام، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكلٍ خاص، لأن تصبح وجهة الاستثمار المفضلة عالميًّا، ومن جانبهم أبدى ممثلو الشركات الألمانية تطلعهم للاستثمار في مصر، والتعرف على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحديد المجالات التي يمكنهم ضخ استثمارات فيها خلال المرحلة المقبلة.

السويس قناة السويس اقتصادية قناة السويس ألمانيا

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

خلال الاجتماع

توطين صناعة معدات مياه الشرب والصرف الصحي بمصر

وزير الاستثمار خلال اللقاء

وزير الاستثمار: العلاقات المصرية الدنماركية تحظى بفرص كبيرة للنمو

وزير الاسكان خلال الجولة

جولة موسعة لوزير الإسكان ورئيس جمعية المطورين العقاريين داخل أجنحة معرض سيتي سكيب مصر 2025

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

