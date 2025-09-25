قرار صادم للاحتلال| اليويفا يعتزم حظر مشاركة إسرائيل في البطولات الأوروبية

يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إصدار قرار رسمي بمنع إسرائيل من المشاركة في البطولات، بعد موافقة أغلبية المجلس التنفيذي لـ"يويفا"، والاتحاد الأوروبي بسبب استمرار العدوان على غزة.

وكشفت صحيفة التايمز البريطانية، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يؤيدون حظر مشاركة إسرائيل في كرة القدم الأوروبية، قبل جلسة الأسبوع المقبل، بعد تزايد الضغوط على "يويفا" بسبب الاحتجاجات وإعلان مفوضية الأمم المتحدة الإبادة الجماعية في غزة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه من المقرر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قراره بشأن تعليق عضوية إسرائيل، الأسبوع المقبل، وسط تأييد من أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية.

وأشارت التايمز إلى أن مجموعة من مستشاري الأمم المتحدة دعت الاتحادين الدولي والأوروبي، إلى تعليق عضوية إسرائيل بعد أن خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أنها ترتكب إبادة جماعية في غزة".

وأكد البيان الصادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن تعليق مشاركة إسرائيل في البطولات الأوروبية، كاستجابة ضرورية لمعالجة الإبادة الجماعية المستمرة في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف، يجب على الرياضة أن ترفض فكرة أن الأمور تسير كالمعتاد، ويجب ألا تغض الهيئات الرياضية الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما عندما تُستخدم منصاتها في تطبيع الظلم، مشيرين إلى منع روسيا من المشاركة في البطولات الأوروبية منذ 2022.