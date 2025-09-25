محافظ مطروح يعتمد 50 طلب تقنين جديد لأراضى مباني وزراعية

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قرارات لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح وفقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ لتحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين وذلك بحضور المهندسة أحلام المصري مستشار شئون التمليك بالمحافظة ، و أحمد حسن مدير إدارة الاملاك .

وأكد محافظ مطروح على حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة وفقا للضوابط والشروط المحددة ،مع مراعاة البُعد الإجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة و الحفاظ على حقوق الدولة .

حيث وافق محافظ مطروح على عدد ٥٠ طلب تقنين جديد لأراضى مباني وزراعية بعدد من مدن ومراكز مطروح ، وفقا للقانون 144 لسنة 2017 ، وذلك بعد عرضها على اللجنة العليا البت وتمت الموافقة عليها وتسعيرها بعد التأكد من استيفاء الشروط وضوابط التقنين تمهيدا لتوقيعها مع العمل على حل وتذليل أية معوقات

يأتى ذلك استمراراً للتيسير على المواطنين و تقنين أوضاع واضعي اليد بمطروح ومراعاة البعد الاجتماعي مع سعى المحافظة لتحقيق الاستقرار لهم.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهد اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام تنفيذ سيناريوهات عملية لمجابهة الامطار والسيول وذلك بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بالتنسيق مع المديريات والجهات داخل محافظة مطروح.

وأوضح دكتور عبد الرحمن الطباخ مدير المركز أنه تم تنفيذ وإدارة ( سيناريو مجابهة سيول وامطار غزيرة بمدينة مرسي مطروح ) من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمشاركة كافة الجهات والعناصر والاطقم والمعدات، والوقوف على سرعة التعاون بين جميع للتعامل معها

ياتى ذلك مع الاستعداد لموسم السيول والامطار 2025 / 2026 وتوجيهات الدكتورة وزيرة التنمية المحلية , برفع درجات الجاهزية والتأهب لمواجهة المخاطر المحتملة في موسم الامطار والسيول وتنفيذ سيناريوهات محاكاة للأزمات .