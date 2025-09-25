قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التنمية المحلية تعلن جدول المواعيد الشتوية للمحال والمرافق اعتبارًا من السبت .. فيديو
غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام
الرئيس السيسي:السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها
التنمية المحلية تعلن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الغد
القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتدمّر طائرتين ومنصة "باتريوت"
جون إدوارد غاضب| أزمة جديدة تواجه الزمالك قبل مباراة الأهلى.. ماذا حدث؟
مدبولي يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ "إيني" خطة استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
متحدث فتح: الاعترافات الدولية حولت صوت فلسطين لكل الأحرار في العالم
صدمة في واشنطن.. وزير الدفاع الأمريكي يأمر مئات القادة العسكريين لاجتماع مفاجئ
مصري مقيم بالإمارات: الرئيس السيسي استطاع أن يكسب دعم 90% من دول العالم
محافظات

محافظ مطروح يعتمد 50 طلب تقنين جديد لأراضى مباني وزراعية

محافظ مطروح خلال اعتماد طلبات التقنين
محافظ مطروح خلال اعتماد طلبات التقنين
ايمن محمود

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قرارات لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح  وفقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧  لتحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين  وذلك بحضور  المهندسة أحلام المصري مستشار شئون التمليك بالمحافظة ، و أحمد حسن  مدير إدارة الاملاك .

وأكد محافظ مطروح   على  حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة  وفقا للضوابط والشروط المحددة ،مع مراعاة البُعد الإجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة و الحفاظ على حقوق الدولة .
حيث وافق  محافظ مطروح على عدد  ٥٠  طلب  تقنين جديد  لأراضى مباني وزراعية   بعدد من مدن ومراكز مطروح  ، وفقا للقانون 144 لسنة 2017 ، وذلك بعد عرضها على اللجنة العليا البت وتمت الموافقة عليها وتسعيرها بعد التأكد من  استيفاء الشروط وضوابط التقنين  تمهيدا  لتوقيعها مع العمل على حل وتذليل أية معوقات
يأتى ذلك استمراراً  للتيسير على المواطنين و تقنين أوضاع واضعي اليد   بمطروح ومراعاة البعد الاجتماعي مع سعى المحافظة لتحقيق الاستقرار لهم.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق  شهد اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام تنفيذ سيناريوهات عملية لمجابهة الامطار والسيول وذلك بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ  بالتنسيق مع المديريات والجهات داخل محافظة مطروح. 

 وأوضح دكتور عبد الرحمن الطباخ مدير المركز أنه تم تنفيذ وإدارة ( سيناريو مجابهة سيول وامطار غزيرة بمدينة مرسي مطروح ) من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمشاركة كافة الجهات والعناصر والاطقم والمعدات، والوقوف على سرعة التعاون بين جميع للتعامل معها 

ياتى ذلك مع الاستعداد لموسم السيول والامطار  2025 / 2026 وتوجيهات الدكتورة  وزيرة التنمية المحلية , برفع درجات الجاهزية والتأهب لمواجهة المخاطر المحتملة في موسم الامطار والسيول وتنفيذ سيناريوهات محاكاة للأزمات .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تقنين

