مؤتمر الطفولة والذكاء الاصطناعي بالإسكندرية وبورسعيد يستكمل جلساته تحت شعار بناء الإنسان | شاهد

واصل مؤتمر الطفولة المبكرة والذكاء الاصطناعي، فعالياته لليوم الثاني في ضوء المبادرة الرئاسية "بداية لبناء الإنسان"، وذلك تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد بالتعاون و الشراكة بين كليتى التربية و الطفولة المبكرة بجامعتي بورسعيد و الإسكندرية

بشراكة بين جامعتي الإسكندرية و بورسعيد مؤتمر الطفولة المبكرة والذكاء الاصطناعي تحت شعار "بداية لبناء الإنسان " يواصل فعالياته | شاهد

وشهد المؤتمر فى يومه الثاني والأخير حضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمهتمين بمجالات التعليم المبكر والتكنولوجيا الحديثة.

وشدّد المشاركون أن المؤتمر يأتي ليواكب التحولات العالمية في مجال التعليم، خاصة مع التوجّه نحو دمج الذكاء الاصطناعي في منظومة الطفولة المبكرة، بما يُسهم في بناء جيل جديد قادر على التفاعل مع المستقبل الرقمي، ويعزز من أهداف المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان المصري على أسس علمية ومعرفية حديثة.

ويعرض المؤتمر أوراق عمل وبحوث علمية حول آليات توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية للأطفال، إلى جانب مناقشة أحدث التجارب الدولية في هذا المجال، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير قطاع التعليم في مصر.