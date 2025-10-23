قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

استمرار مُبادرة «معًا ضد الفساد» للأسبوع الثالث بـ أزهر مطروح | صور

مشاركة الطلاب فى مبادرة معا ضد الفساد
مشاركة الطلاب فى مبادرة معا ضد الفساد
ايمن محمود

تواصل منطقة مطروح الأزهرية فعاليات مبادرة «معاً ضد الفساد» للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في إطار جهود المنطقة للعام الثالث لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.

وتميزت فعاليات الأسبوع الحالي بالتركيز على الأنشطة الفنية ورسوم الكاريكاتير، التي شارك فيها الطلاب للتعبير عن رفضهم للفساد.

​تُقام المبادرة تحت رعاية الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وبإشراف محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، ومتابعة حاتم النجار، مدير إدارة رعاية الطلاب، وتنسيق أماني عبد المنعم، منسق المبادرة.

أكد ​الشيخ عطية سالم أن المبادرة تمثل خطوة هامة في بناء الوعي، مشيراً إلى أن الأزهر يُولي اهتماماً بالغاً لغرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوس طلابه، مشيرًا إلى أن المبادرة استراتيجية راسخة لتحصين أبنائنا ضد الفساد، ونشر قيم النزاهة والشفافية، لتربية جيل يرفض الفساد قولاً وفعلاً.

وأشارت ​أماني عبدالمنعم إلى أن الأنشطة الفنية والكاريكاتير توفر وسيلة جذابة ومباشرة لتبسيط مفاهيم النزاهة ومخاطر الفساد للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، مؤكدة أن الفن أداة تربوية فعالة لتبسيط خطورة الفساد، لبناء جيل واعٍ يتبنى النزاهة كمنهج حياة، ويشارك بفعالية في مكافحة هذه الآفة.

​تهدف المبادرة إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، وتستهدف غرس القيم التربوية والأخلاقية لدى الطلاب وتعزيز السلوك الحسن لديهم.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة اللواء دكتور إسماعيل عبد الرحمن وبحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ ،و اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام وأمل عوض منسق وحدة حقوق الانسان بالمحافظة.

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود المجلس إيماناً برسالته السامية ،مشيداً بالتعاون بين المحافظة والمجلس في تدريب عدد من منسقى وحدات حقوق الإنسان في عدد من القطاعات التنفيذية بالمحافظة على مدار يومين بعدد ٣٠ متدربا بمكتبة مصر العامة ، من خلال عدد من ورش العمل والمحاضرات للتعريف بالمجلس وجهوده في متابعة الالتزام بتطبيق القانون والحرص على وضع حقوق الانسان في الأولويات في كافة المجالات ،.

واضاف  على أهمية التواصل المستمر لتبادل الخبرات والاستماع لكافة الآراء والمقترحات والتعرف على كل جديد في مجال حقوق الانسان في إطار جهود الدولة ومبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في بناء الإنسان فكرياً وصحياً وثقافياً واجتماعياً ..وقبل ذلك إنسانيا بما يحافظ على كرامته ويصون إنسانيته التى كرمها الله عز وجل .

وقام الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ بتسليم شهادات اجتياز الدورة للمتدربين بعدد ٣٠ متدرب

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان والدكتور هاني ابراهيم الامين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان وحرصه على تنظيم ورش عمل. بمطروح مرحباً بتنظيم مزيد من الفعاليات والزيارات القادمة لمطروح مع تقديم كافة أوجه الدعم لدور المجلس والتعاون في تنفيذ العديد من الدورات واللقاءات وورش العمل.

مع التأكيد على أهمية استفادة المتدربين من ورش العمل وتحقيق المرجو من أجل مزيد من الحياة الكريمة لأهالي مطروح

.يذكر أن وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى محافظة مطروح ضم كلا من

اللواء دكتور اسماعيل عبدالرحمن عصو المجلس وامين لجنة التدريب، وعلا نجاح مديرة لجنة التدريب وبنا القدرات بالمجلس ، وطه القصراوي مدير وحده البحث ، ونجوي ابراهيم مديره اللجنة التشريعيه.

