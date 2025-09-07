قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" و"ديارنا" بعدد من المدن الجديدة

وحدات "سكن لكل المصريين
وحدات "سكن لكل المصريين
آية الجارحي

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات السكنية بمدن بدر، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والتي تشمل مشروعات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين"، ووحدات الإسكان المتوسط "ديارنا".


وشدد وزير الإسكان، على المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركات المتقاعسة، والالتزام ببنود التعاقد والمواصفات القياسية.


وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية مواصلة الجولات الميدانية بمواقع العمل، والالتزام التام بالجداول الزمنية للانتهاء من تنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات للمستحقين، بجانب التخطيط والتنفيذ الجيد لمشروعات الخدمات لتلبي احتياجات المنتقلين للسكن بالوحدات الجديدة.


وفي السياق ذاته، تفقد المهندس السيد إبراهيم أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولو الجهاز مشروع "سكن لكل المصريين - محور متوسطي الدخل" بعدد 44 عمارة والجاري تنفيذه بالمدينة، حيث شدد رئيس الجهاز على ضرورة الإسراع بوتيرة التنفيذ مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.


كما تفقد المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لعدد ( ٥٥٢ ) وحدة سكنية بمساحة 90 مترا للوحدة بمنطقة 600 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، بجانب  180 وحدة سكنية بمساحة 75 مترا للوحدة، ومشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط بمنطقة النوادي بالامتداد الشمالي للمدينة لعدد ١٣٠ وحدة سكنية، وأعمال تنسيق الموقع العام.


وتابع المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومسئولو الجهاز أعمال رصف الطرق المحيطة بعدد 32 عمارة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 70% من رصف الطرق المحيطة بالعمارات مرحلة 5،6 بمنطقة 1360 فدانا بامتداد المدينة.
بدوره، عقد المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة اجتماعاً مع رؤساء مجلس إدارة الشركات العاملة بمشروع تنفيذ 209 عمارات بإجمالي ( 5016 وحدة ) ضمن المرحلة الخامسة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالحي السكني التاسع، وذلك بحضور ممثلي المكاتب الاستشارية المكلفة بالإشراف علي التنفيذ.


وخلال الاجتماع، تم مناقشة جميع النقاط التي تسهم في رفع نسب التنفيذ بالموقع بالكامل لتتماشى مع خطة تسليم تلك الوحدات لصندوق الإسكان الاجتماعي.
ووجه المهندس محمد الغمراوي، بضرورة إعداد تقرير يومي بنسب التنفيذ لجميع البنود داخل المشروع وتكليف المكاتب الاستشارية بمراجعة تلك النسب مع البرامج الزمنية المعتمدة، كما تم التأكيد علي أن تتم الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل لجنة الدعم الفني للمتابعة.

الإسكان المجتمعات العمرانية المشروعات السكنية بدر قنا الجديدة المنيا الجديدة برج العرب الجديدة سكن لكل المصريين الإسكان المتوسط ديارنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

سعر الذهب

سعر أغلي عيار ذهب اليوم 7-9-2025

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب ترتفع 175 جنيهًا محليا خلال أسبوع وسط موجة صعود عالمية

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

155 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع والبطاطا والمانجو على رأس القائمة

صورة تعبيرية

“الصناعات الغذائية” تحصل على ختم المساواة من المجلس القومي للمرأة

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد