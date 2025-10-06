أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بمصنع 300 الحربي

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية لمختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي لمتابعة مراحل التصنيع والإطمئنان على سير العملية الإنتاجية ، والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بهدف تطوير الأداء.

استهلّ وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة بتفقد معرض منتجات شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة، ثم قام بالمرور على خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة، حيث تضم أربع مصانع وهي (مصنع إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، مصنع إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة، مصنع إنتاج الذخيرة المتوسطة، مصنع تجميع و تعبئة الذخائر المتوسطة والقنابل).

أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط

كما تم المرور على خط تجميع الطابات، وخلال الجولة أكد الوزير " محمد صلاح " أن شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة تعد من أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط وتلبى إحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الاسلحة والذخائر الصغيرة والمتوسطة.

واستمع الوزير إلى ما إستعرضه المهندس مصطفى عامر رئيس مجلس إدارة الشركة وكذا أطقم العمل بها من معلومات وبيانات حول معدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وآخر مستجدات المشروعات التي تشارك الشركة في تنفيذها والإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بها.

كما استمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، ووجّه بالعمل على تذليل كافة المصاعب التي تواجه العمالة في العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة لتحسين الأداء وزيادة الإنتاج وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة بالإشتراك مع كافة الشركات التابعة للوزارة لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.

وتابع الوزير " محمد صلاح " أثناء الجولة مدى التزام العاملين بإرتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة.

وفي نهاية الجولة أصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي مجموعة من التوجيهات المتعلقة بضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة ( م/300 الحربى ) والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات المسندة إليها وتطبيق مبادئ الحوكمة والمراقبة الداخلية وتنفيذ برامج الصيانة في المواعيد المحددة للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، والاهتمام بمجال البحوث والتطوير لزيادة الإنتاجية وتعزيز قدرات القطاع الصناعي الوطني.

شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة

جدير بالذكر أن شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة ( مصنع 300 الحربى ) إفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى 17 فبراير 2020 ، وتضم الشركة أحدث ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي CNC و التي يعمل بعضها بنظام الروبوت، كما تمتلك الشركة ماكينات متعددة المحاور Multi -Spindle و التي تفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من عشرة أضعاف الماكينات العادية، و تضم أيضاً العديد من تباب ضرب النار إلى جانب عدة معامل بها أحدث الأجهزة و المعدات و التي يتم استخدامها لإجراء القياسات و التحاليل اللازمة على جميع المواد و الخامات المستخدمة قبل بدء العملية الإنتاجية.