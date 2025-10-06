بسبب الإهمال والتقصير في العمل.. إحالة عدد من الموظفين بحي أول الزقازيق للتحقيق

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحالة مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم ورئيس قسم الإشغالات بحي أول الزقازيق للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة وذلك للإهمال والتقصير في العمل.

كما قرر المحافظ نقل وإحالة مشرف القسم الهندسي المسؤول عن شارع مولد النبي للتحقيق وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالة لتقاعسة عند أداء الأعمال المكلف بها بالشارع والتي تضمن أمن وسلامة قاطني المنطقة .

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بمعرفة لجنة المنشآت الايلة للسقوط للمباني القديمة والتي تمثل خطراً داهماً علي أرواح المواطنين.

وقال محافظ الشرقية لن أسمح بوجود مسؤول تنفيذي مهمل في عمله وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالة المتقاعسين للتحقيق.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المباني المدرجة بقائمة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والتي تسبب خطراً علي سلامة المواطنين وتنفيذ قرارات اللجنة المتخدة حيال تلك المباني حفاظاً علي أرواح وممتلكات المواطنين.