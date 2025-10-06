تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على أداء متباين بين مؤشراتها، وسط ضغوط بيعية من بعض الأسهم القيادية، في مقابل نشاط انتقائي على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 37094 نقطة، متأثرًا بهبوط أسهم البنك التجاري الدولي (CIB)، والشرقية إيسترن كومباني، وبالم هيلز للتعمير، وبلتون القابضة، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى 45346 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% مغلقًا عند 16675 نقطة.

مؤشر الأسهم منخفضة

وسجل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" ارتفاعًا بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4076 نقطة، في إشارة إلى تحسن أداء بعض الأسهم ذات الحركة السعرية المحدودة.

وشهدت مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة أداءً إيجابيًا، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند 11288 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى 14898 نقطة.

أما مؤشر الشريعة الإسلامية فقد سجل تراجعًا بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3690 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم ميل المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، في حين اتجه المستثمرون العرب إلى البيع، ما يعكس حالة من التباين في توجهات السوق.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية نحو 5.1 مليار جنيه، بينما استقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.619 تريليون جنيه، في ظل ترقب المستثمرين لمستجدات السوق والقرارات الاقتصادية المرتقبة.