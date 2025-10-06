قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية

محمد صبيح

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على أداء متباين بين مؤشراتها، وسط ضغوط بيعية من بعض الأسهم القيادية، في مقابل نشاط انتقائي على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 37094 نقطة، متأثرًا بهبوط أسهم البنك التجاري الدولي (CIB)، والشرقية إيسترن كومباني، وبالم هيلز للتعمير، وبلتون القابضة، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى 45346 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% مغلقًا عند 16675 نقطة.

مؤشر الأسهم منخفضة

وسجل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" ارتفاعًا بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4076 نقطة، في إشارة إلى تحسن أداء بعض الأسهم ذات الحركة السعرية المحدودة.

وشهدت مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة أداءً إيجابيًا، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند 11288 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى 14898 نقطة.

 أما مؤشر الشريعة الإسلامية فقد سجل تراجعًا بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3690 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم ميل المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، في حين اتجه المستثمرون العرب إلى البيع، ما يعكس حالة من التباين في توجهات السوق.

 وبلغت قيمة التداول الإجمالية نحو 5.1 مليار جنيه، بينما استقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.619 تريليون جنيه، في ظل ترقب المستثمرين لمستجدات السوق والقرارات الاقتصادية المرتقبة.

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

نصر حرب أكتوبر

كلمات خلدها التاريخ.. كيف أيقظ الشيخ الشعراوي الروح القتالية للجنود خلال حرب أكتوبر؟

حرب أكتوبر

7 أسباب لنصر السادس من أكتوبر.. الأزهر العالمي للفتوى يكشف عنها

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: جيش مصر خير أجناد الأرض ونصر أكتوبر من أيام الله العظام

أسباب غريبة للصداع لا علاقة لها بضغط الدم وقلة النوم

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

المرأة بين التقاليد والطموح .. كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

حتى 2035 .. ألمانيا توفر حوافز ضريبية للسيارات الكهربائية لدعم التحول الأخضر

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

