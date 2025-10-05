بورصة الكويت تنهي تعاملات بداية الأسبوع على ارتفاع مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشراتها حيث ارتفع مؤشرها العام بنحو 18.51 نقطة بما نسبته 0.21% ليصل إلى مستوى 8791.86 نقطة، إذ جرى تداول نحو 1176 مليون سهم عبر 44 ألفا و597 صفقة نقدية بقيمة 182.6 مليون دينار كويتي.



سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنحو 82.08 نقطة، بما نسبته 0.98% ليصل إلى مستوى 8418.51 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 1002 مليون سهم من خلال 36 ألفا و98 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 136.4 مليون دينار كويتي.



صعود مؤشر السوق الأول

ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 3.57 نقطة بما نسبته 0.04% ليصل إلى مستوى 9319.39 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 174 مليون سهم عبر 8499 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 46.1 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر "رئيسي 50" ارتفاعا بنحو 181.93 نقطة بما نسبته 2.11% ليصل إلى مستوى 8786.73 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 735 مليون سهم عبر 24 ألفا و652 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 109.6 مليون دينار كويتي.