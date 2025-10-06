قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
رابط وخطوات استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا 2025
برلماني: روح أكتوبر تدفعنا لمواجهة التحديات في مسيرة البناء والتنمية
بالصور

أسباب غريبة للصداع لا علاقة لها بضغط الدم وقلة النوم

علاج الصداع
علاج الصداع
أسماء عبد الحفيظ

هل تعاني من صداع متكرر رغم أن ضغطك طبيعي ونومك منتظم؟ قد تفاجأ أن السبب لا علاقة له بما نظنه معتاد، إليك أسبابًا غير متوقعة وراء الصداع، قد تكون غافلاً عنها ومعرفتها قد تغيّر حياتك، وتساعد فى التخلص من الصداع سريعا بدون مضاعفات.

أسباب غريبة للصداع

كشف موقع هيلثي عن أسباب غريبة وراء الصداع تشمل ما يلي:

1. استنشاق روائح قوية أو مواد كيميائية

قد لا تدرك أن العطر المفضل لديك أو منظف المنزل قد يكون سببًا مباشرًا للصداع
الروائح القوية تحفّز الأعصاب في الأنف وتؤثر على الأوعية الدموية في الدماغ، مسببة الصداع، خاصة لدى المصابين بـ الصداع النصفي.

2. بعض أنواع الأطعمة والمشروبات

  • الشوكولاتة الداكنة
  • الجبن المعتّق
  • الأطعمة التي تحتوي على مادة الغلوتامات أحادية الصوديوم MSG مثل الوجبات السريعة

هذه كلها مثيرات عصبية قد تؤدي إلى صداع حاد لدى البعض.

 أسباب غريبة للصداع

3. الإفراط في استخدام الهاتف أو الشاشات

ما يُعرف بـ صداع التكنولوجيا بات شائعًا، حيث تؤدي الإضاءة الزرقاء من الشاشات إلى إجهاد العين والدماغ، خاصة عند التحديق لفترات طويلة دون راحة.

4.  الشدّ العضلي في الرقبة أو الفك

هل تعلم أن الضغط على الأسنان أو الجلوس بوضعية خاطئة لساعات طويلة قد يؤدي إلى توتر في عضلات الرقبة والفك، ما يسبب صداعًا توتريًا مزعجًا.

5.  تخطي وجبة الطعام أو انخفاض سكر الدم

حتى لو لم تكن مصابًا بالسكري، فإن انخفاض السكر في الدم نتيجة تأخير أو تخطي الوجبات قد يؤدي إلى صداع مفاجئ ومزعج، وقد يُصاحبه دوخة أو تهيّج.

أسباب غريبة للصداع 

6.  الكافيين الإفراط فيه أو التوقف المفاجئ عنه

تناول كميات كبيرة من القهوة قد يُسبب الصداع.

كما أن الانقطاع المفاجئ عنها يؤدي إلى صداع انسحاب الكافيين لدى البعض

7.  القلق أو التوتر النفسي حتى لو لم تشعر به

أحيانًا يكون الصداع عرضًا صامتًا لتراكم القلق أو التوتر النفسي، حتى وإن لم تكن تشعر أنك مضغوط.
الدماغ والجسم يتفاعلان مع الضغوط بطرق غير مباشرة.
 

صداع متكرر أسباب غريبة للصداع الضغط على الأسنان عضلات الرقبة والفك

