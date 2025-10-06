قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصداع المزمن.. إشارة تحذيرية لا يجب تجاهلها

ريهام قدري

يُعاني الملايين حول العالم من الصداع المزمن، ذلك الألم المتكرر الذي يُعدّ في كثير من الأحيان إنذاراً خفياً لمشكلة صحية أكبر.

 فالصداع المستمر لم يعد مجرد عرض بسيط أو نتيجة للإرهاق، بل أصبح من أكثر الأسباب التي تدفع الناس إلى زيارة الطبيب، خاصة بين النساء اللاتي يتعرضن لتقلبات هرمونية وضغوط يومية مستمرة.


فبحسب الأطباء، الصداع المزمن الذي يتكرر أكثر من 15 يومًا في الشهر يمكن أن يكون نتيجة ارتفاع ضغط الدم، أو ضعف النظر، أو التوتر العصبي المستمر.
وقد يكون السبب أيضًا الجفاف أو قلة النوم أو الإفراط في الكافيين.


وينصح الخبراء بتسجيل مواعيد وأسباب نوبات الصداع لمعرفة نمطه، وإجراء فحوص دورية للعين والضغط. كما يُستحسن تقليل استخدام المسكنات العشوائية لأنها قد تفاقم الحالة.


الاهتمام بعادات النوم، وشرب الماء بانتظام، وممارسة التأمل أو التنفس العميق يمكن أن يخفف كثيرًا من الصداع دون الحاجة لأدوية.

ويؤكد الأطباء أن تجاهل الصداع المتكرر أو الاعتماد على المسكنات دون استشارة طبية قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ"صداع الإفراط في الدواء"، حيث تصبح المسكنات نفسها سبباً لاستمرار الألم بدلاً من علاجه. ولذلك يُنصح بمراجعة الطبيب لإجراء فحوص للعين والجيوب الأنفية والضغط الدموي لتحديد السبب بدقة.
أما طرق الوقاية فتشمل تنظيم مواعيد النوم، وتناول وجبات منتظمة، وممارسة الرياضة الخفيفة، وتخصيص وقت للاسترخاء الذهني. كما يُنصح بالابتعاد عن التدخين والروائح القوية والضوضاء العالية، إذ تُعتبر من أبرز المحفزات لنوبات الصداع النصفي.
وفي النهاية، يؤكد الخبراء أن الصداع المزمن ليس مرضاً بسيطاً، بل رسالة يرسلها الجسم طلباً للراحة أو العلاج، وأن الإنصات لتلك الإشارات قد يجنّبنا مضاعفات خطيرة ويعيد إلينا جودة الحياة المفقودة خلف الألم المستمر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

ولاية أمريكية تقرر فجأة إلغاء رخص قيادة سائقي الشاحنات لغير المواطنين

تويوتا تتهم منافسيها ببيع سيارات هجينة مزيفة لتضليل السائقين

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

