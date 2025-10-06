قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
رابط وخطوات استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا 2025
برلماني: روح أكتوبر تدفعنا لمواجهة التحديات في مسيرة البناء والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رابط وخطوات استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا 2025

رابط وخطوات استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا 2025
رابط وخطوات استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا 2025
عبد العزيز جمال

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن إتاحة خدمة تقديم طلبات تراخيص البناء إلكترونيًا لعام 2025 في جميع المدن الجديدة، وذلك ضمن خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين.

ويهدف النظام الجديد إلى تمكين الراغبين في البناء من استخراج تراخيص البناء بالكامل عبر الإنترنت، بداية من التقديم وحتى الحصول على الترخيص النهائي، دون الحاجة إلى التوجه للمراكز الخدمية، وهو ما يساهم في توفير الوقت والجهد وضمان الشفافية.

رابط تقديم تراخيص البناء إلكترونيًا

يمكن للراغبين في استخراج تراخيص البناء الدخول عبر المنصة الرسمية لهيئة المجتمعات العمرانية على الرابط المخصص للخدمة http://www.newcities.gov.eg/ ـ حيث يتيح الموقع رفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا، إضافة إلى متابعة الطلب خطوة بخطوة حتى صدور الترخيص بشكل رسمي.

خطوات استخراج تراخيص البناء عبر المنصة

1- الدخول على المنصة الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية وإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول بحساب سابق  http://www.newcities.gov.eg/ 
2- اختيار خدمة "طلب ترخيص بناء جديد" وتحديد المدينة والموقع الجغرافي بدقة
3- رفع المستندات المطلوبة وتشمل بطاقة الرقم القومي، سند الملكية أو عقد البيع، خريطة مساحية حديثة، التصميم الهندسي المعتمد، وتقرير السلامة الإنشائية
4- مراجعة البيانات واستلام إشعار بالرسوم المستحقة ثم سدادها إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المتاحة
5- استلام الترخيص إلكترونيًا في مدة تتراوح بين 20 و30 يوم عمل مع إمكانية تحميله مباشرة من المنصة

المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء 2025

  • بطاقة رقم قومي سارية
  • سند ملكية الأرض أو توكيل رسمي معتمد
  • خريطة مساحية مختومة من هيئة المساحة
  • شهادة صلاحية الموقع للبناء
  • رسومات هندسية مطابقة للاشتراطات
  • إيصال سداد رسوم الترخيص

عدد الأدوار المسموح بها في تراخيص البناء 2025

حددت وزارة الإسكان اشتراطات واضحة لعدد الطوابق المسموح بها، وذلك بحسب عرض الشوارع (6 أمتار أو 8 أمتار)، مع الالتزام التام بالمعايير الهندسية المعتمدة وشروط البناء الرسمية لضمان سلامة المنشآت

مميزات النظام الإلكتروني الجديد لتراخيص البناء

  • التقديم متاح على مدار الساعة عبر الإنترنت
  • متابعة الطلب لحظة بلحظة من خلال الحساب الإلكتروني
  • تقليل التكدس داخل المراكز التكنولوجية
  • اعتماد التوقيع الإلكتروني رسميًا
  • تسريع إصدار الرخصة وتقليص مدة الإجراءات بنسبة تصل إلى 50%

بعد إلغاء بعض الاشتراطات

أكدت هيئة المجتمعات العمرانية أن النظام الإلكتروني لتراخيص البناء 2025 يأتي بعد إلغاء بعض الاشتراطات السابقة، لتبسيط خطوات التقديم وتسهيل الإجراءات، مع الإبقاء على الضوابط الفنية والهندسية الأساسية للحفاظ على السلامة الإنشائية وضمان الالتزام بالمعايير.

 

تراخيص البناء طلبات تراخيص البناء إلكترونيًا رابط تقديم تراخيص البناء إلكترونيًا خطوات استخراج تراخيص البناء المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

ترشيحاتنا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

بالصور

أسباب غريبة للصداع لا علاقة لها بضغط الدم وقلة النوم

علاج الصداع
علاج الصداع
علاج الصداع

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً
5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً
5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

المرأة بين التقاليد والطموح .. كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟
المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟
المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

حتى 2035 .. ألمانيا توفر حوافز ضريبية للسيارات الكهربائية لدعم التحول الأخضر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد