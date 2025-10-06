رابط وخطوات استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا 2025

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن إتاحة خدمة تقديم طلبات تراخيص البناء إلكترونيًا لعام 2025 في جميع المدن الجديدة، وذلك ضمن خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين.

ويهدف النظام الجديد إلى تمكين الراغبين في البناء من استخراج تراخيص البناء بالكامل عبر الإنترنت، بداية من التقديم وحتى الحصول على الترخيص النهائي، دون الحاجة إلى التوجه للمراكز الخدمية، وهو ما يساهم في توفير الوقت والجهد وضمان الشفافية.



رابط تقديم تراخيص البناء إلكترونيًا

يمكن للراغبين في استخراج تراخيص البناء الدخول عبر المنصة الرسمية لهيئة المجتمعات العمرانية على الرابط المخصص للخدمة http://www.newcities.gov.eg/ ـ حيث يتيح الموقع رفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا، إضافة إلى متابعة الطلب خطوة بخطوة حتى صدور الترخيص بشكل رسمي.

خطوات استخراج تراخيص البناء عبر المنصة

1- الدخول على المنصة الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية وإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول بحساب سابق http://www.newcities.gov.eg/

2- اختيار خدمة "طلب ترخيص بناء جديد" وتحديد المدينة والموقع الجغرافي بدقة

3- رفع المستندات المطلوبة وتشمل بطاقة الرقم القومي، سند الملكية أو عقد البيع، خريطة مساحية حديثة، التصميم الهندسي المعتمد، وتقرير السلامة الإنشائية

4- مراجعة البيانات واستلام إشعار بالرسوم المستحقة ثم سدادها إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المتاحة

5- استلام الترخيص إلكترونيًا في مدة تتراوح بين 20 و30 يوم عمل مع إمكانية تحميله مباشرة من المنصة

المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء 2025

بطاقة رقم قومي سارية

سند ملكية الأرض أو توكيل رسمي معتمد

خريطة مساحية مختومة من هيئة المساحة

شهادة صلاحية الموقع للبناء

رسومات هندسية مطابقة للاشتراطات

إيصال سداد رسوم الترخيص

عدد الأدوار المسموح بها في تراخيص البناء 2025

حددت وزارة الإسكان اشتراطات واضحة لعدد الطوابق المسموح بها، وذلك بحسب عرض الشوارع (6 أمتار أو 8 أمتار)، مع الالتزام التام بالمعايير الهندسية المعتمدة وشروط البناء الرسمية لضمان سلامة المنشآت

مميزات النظام الإلكتروني الجديد لتراخيص البناء

التقديم متاح على مدار الساعة عبر الإنترنت

متابعة الطلب لحظة بلحظة من خلال الحساب الإلكتروني

تقليل التكدس داخل المراكز التكنولوجية

اعتماد التوقيع الإلكتروني رسميًا

تسريع إصدار الرخصة وتقليص مدة الإجراءات بنسبة تصل إلى 50%

بعد إلغاء بعض الاشتراطات

أكدت هيئة المجتمعات العمرانية أن النظام الإلكتروني لتراخيص البناء 2025 يأتي بعد إلغاء بعض الاشتراطات السابقة، لتبسيط خطوات التقديم وتسهيل الإجراءات، مع الإبقاء على الضوابط الفنية والهندسية الأساسية للحفاظ على السلامة الإنشائية وضمان الالتزام بالمعايير.