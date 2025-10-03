قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية
القبض على 4 طلاب مارسو البلطجة أمام مدرسة بالمطرية
جيهان الشماشرجي ومايان السيد في مؤتمر فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة قبل عرضه
ساعة الإجابة يوم الجمعة.. أدعية مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
محافظ سوهاج يفتتح مسجد سيدي أبو الهوى بطهطا احتفالًا بنصر أكتوبر
مطاردة مثيرة في إسنا.. الأهالي يصطادون ثعلب افترس مواشي ودواجن بالأقصر
تمهيدًا للتشغيل التجريبي.. النقل تكشف عن صور التشطيبات النهائية لمحطات القطار الكهربائي السريع
يكون طيب.. جيهان الشماشرجي تكشف مواصفات فتى أحلامها بعد تجربة هيبتا
أخبار التكنولوجيا | تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا .. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
اعتقال إسرائيلي في البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران
الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة
تبدأ 24 يناير.. موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والإمتحانات بالتاريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تفاصيل استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها في 2025

تفاصيل استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح 2025
تفاصيل استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح 2025
محمد غالي

يزداد اهتمام المواطنين في مختلف المحافظات بمعرفة تفاصيل استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها خلال عام 2025، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة لتنظيم العمران وضبط مخالفات البناء، بما يضمن تحقيق التخطيط العمراني السليم والحفاظ على الطابع الحضاري للمدن والقرى.

تفاصيل استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها 2025

تفاصيل استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها 2025

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كانت قد أقرت في وقت سابق، والعودة مجددا إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وفي هذا الإطار، أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية كتابا دوريا إلى المحافظات، يتضمن تبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، حيث تم تقليص الخطوات من 15 إلى 8 إجراءات فقط. 

وأوضحت الوزارة أن الرخصة ستصدر من خلال الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية المسؤولة عن شؤون التخطيط والتنظيم، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات، أو تقديم عقد ملكية مشهر، حيث يكفي تقديم مستند يثبت الملكية. 

كما ستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم محددة.

وبحسب التعديلات الجديدة، تقلصت المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء لتصبح 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، بينما تمتد المدة إلى 40 يوما فقط إذا لزم تقديمها، وهو ما يعد تقليصا كبيرا مقارنة بالمدة الزمنية السابقة.


أما عن عدد الأدوار المسموح ببنائها، فقد نص القانون على الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وخطوط التنظيم الرسمية. 

ويسمح بإقامة نشاط تجاري أو إداري في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية المطلة على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار. 

كما حدد القانون أنه في الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر، يمكن البناء حتى دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة بارتفاع لا يتجاوز 13 متر، بينما في الشوارع التي يصل عرضها إلى 8 أمتار أو أكثر، يصبح الارتفاع المسموح به مساويا لضعف عرض الشارع.

وفي خطوة موازية لتطوير الخدمات، بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تفعيل خدمة تقديم طلبات تراخيص البناء إلكترونيا بالمدن الجديدة، وذلك اعتبارا من يناير الماضي. 

ويمكن للمواطنين والمستثمرين رفع الرسومات الهندسية والمستندات المطلوبة، ودفع الرسوم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الهيئة، دون الحاجة للتوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة، بما يوفر الوقت والجهد ويسهل الإجراءات.

كيفية استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها

أما عن الإجراءات الأساسية لاستخراج الترخيص، فقد حدد الكتاب الدوري مرحلتين رئيسيتين. 

المرحلة الأولى إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، من خلال تقديم الطلب للمركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، ثم إجراء الرفع المساحي خلال 15 يوم وإصدار البيان خلال 5 أيام، ليكون الإجمالي 20 يوم. 

أما المرحلة الثانية فهي استخراج الترخيص نفسه، حيث يتطلب التعاقد مع مهندس معتمد وتقديم الرسومات الهندسية والمستندات، ثم مراجعة الملف وفحصه خلال 14 يوم، يليها تحديد الرسوم من اللجنة المختصة خلال 10 أيام، ثم السداد واستلام الترخيص خلال 48 ساعة.

وبذلك تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تسهيل الحصول على تراخيص البناء، وضبط العمران بما يحقق التوازن بين التوسع العمراني وتوفير بيئة حضارية متكاملة، مع مراعاة القوانين المنظمة والاشتراطات الفنية لضمان جودة التنفيذ.

البناء اشتراطات البناء رخصة بناء رخصة رخصة مباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

اسما شريف منير

أسما شريف منير: الحجاب أمان وستر مش قيد ولا خنقة

محمد الجارحي

بعد تجاهل الخطيب.. الجارحي يوجه الشكر لـ حسام غالي وأعضاء مجلس الأهلي

محمد شحاتة

موقف محمد شحاتة من مباراة الزمالك وغزل المحلة

بالصور

لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

مبيعات كيا
مبيعات كيا
مبيعات كيا

انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى

فارادي
فارادي
فارادي

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد