بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات استخراج تراخيص البناء 2025 وعدد الأدوار

يشغل خطوات استخراج تراخيص البناء 2025 وعدد الأدوار اهتمامًا كبيرًا لدى المواطنين، خاصة الراغبين في تشييد أو استكمال مبانيهم السكنية والتجارية، بعد القرارات الجديدة التي هدفت إلى تسهيل الإجراءات وتبسيط خطوات التقديم، مع الحفاظ على الطابع العمراني وضمان السلامة الإنشائية.

وقد جاءت هذه القرارات استجابة لتوجيهات رئاسية بضرورة تيسير الخدمات للمواطنين ودعم جهود التنمية العمرانية في مختلف المحافظات.

إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية

أعلنت وزارة التنمية المحلية في وقت سابق، بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، والعودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وفي هذا السياق، أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كتابًا دوريًا للمحافظات تضمن اختصار خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 إجراء إلى 8 فقط، مع نقل الاختصاصات إلى المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية دون الحاجة للرجوع للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.

تبسيط الإجراءات وتوفير خدمات الرفع المساحي

بحسب التعليمات الجديدة، يمكن للمواطن الاكتفاء بتقديم المستند الدال على الملكية بدلًا من العقد المشهر، مع توفير خدمة الرفع المساحي من خلال الجهة الإدارية مقابل رسوم محددة.

هذا التعديل أسهم في تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المواطنين، وسرع من عملية إصدار التراخيص.

المدة الزمنية لاستخراج الترخيص

تم تحديد المدد الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء كالآتي:

26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين.

40 يوم عمل في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.

عدد الأدوار المسموح بها وفق القانون

أوضح قانون البناء الموحد أن عدد الأدوار والارتفاعات يتم تحديدها بناءً على اشتراطات المخططات الاستراتيجية والتفصيلية وخطوط التنظيم المعتمدة، مع الالتزام التام بالأكواد المصرية للبناء،/ وتفاصيل الارتفاعات كالآتي:

السماح بإقامة نشاط تجاري وإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية المطلة على طرق يزيد عرضها عن 10 أمتار.

في الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر: يسمح ببناء أرضي + 3 أدوار متكررة بحد أقصى ارتفاع 13 مترًا.

في الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر: يكون أقصى ارتفاع مسموح به هو ضعف عرض الشارع.

التقديم الإلكتروني في المدن الجديدة

بدأت وزارة الإسكان، عبر هيئة المجتمعات العمرانية، في استقبال طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًا منذ يناير الماضي، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات.

ويتيح النظام الجديد رفع الرسومات الهندسية، تقديم المستندات المطلوبة، وسداد الرسوم عبر الموقع الرسمي للهيئة، ما يوفر عناء التوجه لمراكز الخدمة التقليدية.

رابط تقديم طلبات تراخيص البناء إلكترونيًا

يمكن للمواطنين والمستثمرين التقديم عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتم اتاحة خدمات رفع الرسومات وسداد الرسوم بشكل مباشر (اضغط هنــــــــا).

الإجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء

جاء في الكتاب الدوري الجديد تفاصيل الإجراءات اللازمة:

أولًا: بيان صلاحية الموقع للبناء

تقديم طلب للمركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع.

إجراء رفع مساحي بعد دفع الرسوم، وتستغرق العملية 15 يومًا.

إصدار بيان صلاحية الموقع خلال 5 أيام بعد المراجعة.

المدة الكاملة لإصدار بيان الصلاحية: 20 يومًا.

ثانيًا: إجراءات استخراج رخصة البناء

تقديم الطلب مرفقًا بتعاقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي له.

تقديم الرسومات الهندسية والمستندات المطلوبة ووثيقة التأمين (إن لزم).

مراجعة الملف من المركز التكنولوجي خلال 14 يومًا.

التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول وتسليم عقودهم.

فحص الملف وتحديد الرسوم من لجنة مختصة خلال 10 أيام.

دفع الرسوم واستلام الرخصة خلال 48 ساعة.

المدة الإجمالية: 26 يومًا بدون وثيقة التأمين، و40 يومًا في حال وجودها.