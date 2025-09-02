مركز سقارة ينظم برنامجا تدريبيا على تحديثات ملفات التصالح وتراخيص البناء

ينفذ مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال الاسبوع الجاري، وذلك في إطار دوره المحوري في بناء القدرات المحلية ورفع كفاءة الكوادر بالمحافظات، حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة، ومنها البرنامج التدريبي على تحديثات ملفات التصالح وتراخيص البناء وذلك بهدف إكساب المتدربين أحدث المهارات في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة وضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين والدولة.

كما تشمل الحزمة، برنامج التخطيط المحلي المتكامل لتأهيل الكوادر على وضع خطط تنموية واقعية وقابلة للتنفيذ، تعكس احتياجات المواطنين وتترجم أهداف الدولة إلى مشروعات مؤثرة على أرض الواقع.

وتشمل البرامج، أيضا، برنامج إعداد رئيس قرية لبناء جيل جديد من القيادات المحلية قادر على إدارة التفاصيل الميدانية بكفاءة، وتحويل القرية إلى وحدة خدمية وتنموية فعّالة تخدم المواطن مباشرة.

واكد مركز سقارة أن هذه البرامج تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء جهاز إداري كفء وفعال، يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة ويضع المواطن في قلب عملية التنمية.