خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها في 2025

يبحث الراغبون في البناء أو استكمال منشآتهم السكنية أو التجارية، عن شروط البناء والادوار المسموح بها 2025، وذلك بعد اعلان وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت مطبقة في المحافظات، والعودة إلى العمل بـ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح 2025

وذلك جاء ذلك ضمن حزمة قرارات لتبسيط الإجراءات، حيث تم تقليص خطوات استخراج التراخيص من 15 خطوة إلى 8 فقط.

إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة

خطوات استخراج تراخيص البناء

الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص

وتصدر الجهة الإدارية المختصة وممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية و التراخيص مباشرة، دون الحاجة للرجوع للجامعات أو تقديم عقد مشهر، ويكتفى بتقديم مستند الملكية.

كما توفر الجهة خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم محددة.

المدة الزمنية لاستخراج التراخيص

26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين.

40 يوما في الحالات التي تتطلب تقديم وثيقة التأمين.

عدد الأدوار والارتفاعات المسموح بها

وفقا لقانون البناء الجديد:

في الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر:

يسمح ببناء أرضي + 3 أدوار متكررة.

أقصى ارتفاع: 13 مترا.

في الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر:

الارتفاع الأقصى = ضعف عرض الشارع.

يسمح بإقامة نشاط تجاري أو إداري في الدورين الأرضي والأول، للمباني السكنية المطلة على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار.

تراخيص البناء بالمدن الجديدة الكترونيا

بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في تفعيل خدمة استخراج التراخيص إلكترونيا (Online) منذ يناير الماضي.

الخدمات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني:

تقديم طلبات الترخيص.

رفع الرسومات الهندسية.

إرفاق المستندات المطلوبة.

سداد الرسوم إلكترونيا.

رابط التقديم الإلكتروني:

متاح على الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية، (https://www.newcities.gov.eg).

الهدف من التعديلات

تبسيط إجراءات البناء وتقصير المدة الزمنية، وإنهاء مشكلات التعطيل والموافقات المتعددة، وضمان الالتزام بالضوابط العمرانية والهندسية، توفير بيئة استثمارية آمنة للمواطنين والمطورين.

إجراءات استخراج رخصة البناء

إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، من خلال طلب مقدم للمركز التكنولوجي (مع صورة البطاقة وكروكي الموقع).

إجراء رفع مساحي خلال 15 يوما، وإصدار البيان خلال 5 أيام بعد مراجعة الاشتراطات.

الإجمالي: 20 يوما.

استخراج رخصة البناء

تقديم الطلب مع:

توكيل لمهندس معتمد.

الرسومات الهندسية.

مستند الملكية.

وثيقة التأمين (إن لزم).

مراجعة الملف خلال 14 يوما.

التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول معتمد.

فحص الملف وتحديد الرسوم خلال 10 أيام.

دفع الرسوم واستلام الترخيص خلال 48 ساعة.

إجمالي مدة إصدار الترخيص

بدون وثيقة تأمين: 26 يوما.

مع وثيقة تأمين: 40 يوما.