خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه
الرئيس السيسي يطمئن المصريين: رسائل قوية لمواجهة التحديات
العثور على جثة سيدة متحللة داخل بئر مياه في مدافن عرب المدابغ بأسيوط
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك: لا مكان للمتراخين.. والفرصة للأجهز والأكثر التزاما
أدرعي: جيش الاحتلال يشن عدوانا ضد مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة
برلمان

رئيس حزب الاتحاد يشارك في جلسة نقاشية لـ الوعي عن «الانتخابات وبناء الأحزاب»

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر
عبد الرحمن سرحان

شارك المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، في الجلسة النقاشية الموسعة التي نظمها حزب الوعي تحت عنوان «الانتخابات وبناء الأحزاب.. الطريق إلى حياة سياسية فاعلة»، بحضور الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي، والنائب السابق محمد الشوري نائب رئيس حزب الاتحاد، وعدد من القيادات الحزبية والشخصيات العامة والإعلاميين.

وأشاد المستشار رضا صقر بتجربة حزب الوعي، معتبرًا أن هذه المبادرة تمثل خطوة عملية نحو إعادة الاعتبار للعمل الحزبي وتأسيس بيئة سياسية أكثر نضجًا.

 وأكد أن الأحزاب المصرية تعاني من أزمات هيكلية أبرزها التمويل وغياب الكوادر، وهو ما يتطلب تعاونًا واسعًا بين مختلف القوى السياسية لتجاوز تلك العقبات.

من جانبه، شدّد النائب السابق محمد الشوري نائب رئيس حزب الاتحاد على أن استمرار ما وصفه بـ«الانحرافات السياسية الخطيرة» في الانتخابات سينعكس سلبًا على الاقتصاد والثقافة والمجتمع، داعيًا الأحزاب إلى الاتفاق على قواعد صارمة للترشح ومنح فرصة حقيقية للمستقلين ضمن المنافسة السياسية.

وفي ختام الفعالية، أجمع المشاركون على أن مبادرة حزب الوعي لإحياء الحوار الحزبي وإعداد «مدونة السلوك» خطوة تأسيسية لإعادة الاعتبار للعمل السياسي، مؤكدين استعدادهم للتعاون في بلورة رؤية وطنية مشتركة تقود نحو مشهد سياسي أكثر نضجًا وفاعلية.

