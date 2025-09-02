رئيس حزب الاتحاد: مصر جسر يربط بين الشمال والجنوب.. واجتماع العشرين يرسخ ريادتها

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن استضافة مصر لاجتماع مجموعة العشرين، تمثل شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الدولة المصرية على تنظيم أحداث كبرى بهذا الحجم، وتعكس المكانة السياسية والاقتصادية التي وصلت إليها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح صقر، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أن انعقاد هذا الاجتماع لأول مرة خارج دول الأعضاء وفي القاهرة تحديدًا يعد حدثًا تاريخيًا، ويعزز دور مصر كلاعب محوري في الملفات الاقتصادية العالمية، ويبرهن على ما حققته من استقرار داخلي وإصلاحات هيكلية جعلتها مؤهلة لاحتضان مثل هذه الفعاليات.

وقال رئيس حزب الاتحاد إن القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، وعلى رأسها الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات العالمية الراهنة، مؤكدًا أن مصر ستكون فاعلًا رئيسيًا في صياغة حلول تعكس مصالح الدول النامية والدول الأفريقية.

واختتم صقر بالتأكيد على أن استضافة القاهرة لهذا الحدث الاستثنائي تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون الدولي، وتُرسخ مكانة مصر كجسر يربط بين الشمال والجنوب، بما يخدم قضايا التنمية والاقتصاد العالمي، ويمنح صوتًا أقوى للقارة الأفريقية داخل المحافل الدولية.