برلمان

حزب الاتحاد: زيارة وفد الكونجرس استكمال لنهج المكاشفة المصرية لحقيقة الوضع في معبر رفح

عبد الرحمن سرحان

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي لمعبر رفح من الجانب المصري والمركز اللوجستي للهلال الأحمر، تعكس إدراك المجتمع الدولي لمحورية الدور المصري في إدارة الملف الإنساني بقطاع غزة، مشددًا على أن القاهرة تتحرك وفق نهج إنساني يحترم القانون الدولي في المقابل تواصل إسرائيل تعنتها وهو ما فضحته مصر أمام المجتمع الدولي الذي زار رفح وآخرهم وفد مجلس الشيوخ الأمريكي.


وأضاف صقر، في تصريحات صحفية اليوم، أن إطلاع وفد الكونجرس على ما يجري داخل المركز اللوجستي للهلال الأحمر يعكس الموقف المصري بشكل واضح ، موضحًا أن الدولة لم تكتفِ بفتح المعبر وإنما أسست بنية لوجستية متكاملة لضمان تدفق المساعدات، وهو ما برز بوضوح أمام أعين الوفد الأمريكي.


وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن زيارة وفد الكونجرس وضعت النقاط على الحروف بشأن الطرف المعرقل لإدخال المساعدات، حيث تأكد أن الجانب المصري مفتوح دائمًا، بينما الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يفرض الشروط والتعقيدات، في سلوك يتخطى مفهوم الجريمة الإنسانية خاصة وأنه مغلق من جانب الاحتلال.


وشدد صقر على أن الزيارة الأخيرة فضحت أمام ممثلي الشعب الأمريكي حقيقة التعنت الإسرائيلي، وأبرزت في المقابل جدية الموقف المصري والتزامه الإنساني. مؤكدًا أن ما شاهده الوفد سيجعل القاهرة الصوت الأكثر مصداقية في المحافل الدولية عند الحديث عن الكارثة الإنسانية في غزة.

