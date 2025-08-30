قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تتضمن البكالوريا أعمال سنة في الصف الثاني؟ .. متحدث التعليم يوضح
بعد مرور 20 سنة على عرضه.. مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
مقتل مدير مكتب رئاسة وزراء الحوثيين جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة
التنمية المحلية: مساعدات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين في حادث قطار مطروح
باحث إيراني: إسرائيل هي من بدأت الحرب على طهران وليس العكس
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد .. آلية تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين
وفد الشيوخ الأمريكي يزور معبر رفح.. برلماني: مصر تقدم للعالم نموذجًا إنسانيًا لرعاية مصابي غزة
حسن شحاتة يناشد الدولة بحل مشكلة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر| فيديو
حمدي إسماعيل يكشف عن مشهد صفعه لـ دنيا فؤاد في مسلسل حكيم باشا.. خاص
اغتيال رئيس وزراء الحوثيين وأعضاء بالحكومة في الضربة الإسرائيلية
سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة
المؤتمر: زيارة وفد الكونجرس رفح فضحت الإدعاءات الإسرائيلية وأكدت الموقف المصري الثابت

عبد الرحمن سرحان

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي اليوم إلى معبر رفح من الجانب المصري، والمركز اللوجستي للهلال الأحمر، تأتي لتؤكد حقيقة الموقف على الأرض، ولتكشف بوضوح للرأي العام الدولي أن مصر كانت وما زالت تقوم بدورها الإنساني والوطني تجاه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة دون أي تقصير، على عكس ما يحاول الاحتلال الإسرائيلي ترويجه من ادعاءات باطلة.

وأضاف فرحات، أن مصر منذ بداية العدوان لم تغلق معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، بل على العكس، عملت بكل طاقتها على استقبال القوافل الإغاثية وتسهيل مرورها عبر المركز اللوجستي، مع الحرص على التنسيق الكامل مع منظمات الإغاثة الدولية و أن ما يعرقل دخول هذه المساعدات إلى غزة هو السياسات الإسرائيلية التي تضع العراقيل المتعمدة و استهداف المعابر والطرق المؤدية إلى القطاع، وهو ما يعكس تعنتا واضحا وإصرارا على استمرار الأزمة الإنسانية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مصر حريصة على أن يكون المجتمع الدولي شاهدا على الحقائق كاملة، ولذلك جاء السماح لوفد الكونجرس بزيارة المعبر خطوة عملية لإطلاع صناع القرار في الولايات المتحدة على الواقع بعيدًا عن حملات التضليل فالقاهرة لا تكتفي بالدور الدبلوماسي والسياسي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وإنما تعمل أيضا على الأرض من خلال جهودها الإنسانية والإغاثية التي يشهد لها العالم.

وأشار فرحات، إلى أن هذه الزيارة تظهر بجلاء أن الاحتلال هو الطرف الوحيد الذي يعطل وصول الغذاء والدواء، بينما مصر تنفذ التزاماتها القومية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني لافتا إلى أن مثل هذه الخطوات تكشف المجتمع الدولي على الحقيقة، وتدعم الموقف المصري الثابت بضرورة وقف العدوان وإدخال المساعدات بشكل عاجل ودون قيود.

وشدد على أن مصر أثبتت عبر إدارتها لمعبر رفح أنها الطرف الأكثر التزاما بالمسؤولية التاريخية تجاه فلسطين، وأنها تتحمل العبء الأكبر من جهود الإغاثة رغم الظروف الصعبة والتأكيد على أن القاهرة ستظل تدافع عن حق الفلسطينيين في الحياة والحرية، وتواصل القيام بدورها القومي والإنساني مهما كان حجم التحديات، لأن القضية الفلسطينية تظل في قلب أولويات الدولة المصرية وقيادتها السياسية.

رفح معبر رفح شمال سيناء الكونجرس وفد الكونجرس

