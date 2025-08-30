من أمام معبر رفح.. وفد من الشيوخ الأمريكي يشيد بالجهود المصرية في إنفاذ المساعدات لغزة

أكد محمد عادل، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح المصري، أن وفدًا أمريكيًا من مجلس الشيوخ أشاد بشدة بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل ما وصفوه بـ «تعنت وتعسف قوات الاحتلال الإسرائيلي» في منع تدفق هذه المساعدات.

وأوضح المراسل، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن الوفد الأمريكي الذي يضم عضوين من الحزب الديمقراطي، عبّر عن تقديره العميق للجهود المصرية المبذولة على الأرض لإنفاذ المساعدات، مشيرين إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا لا يمكن إنكاره في تخفيف الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة، لافتا إلى أن الوفد أبدى استياءه من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعرقل دخول المساعدات رغم وجود مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، والمصطفة أمام المعبر.

وأشار محمد عادل إلى أن قوات الاحتلال منعت دخول عربات المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم ، وذلك بحجة إن اليوم السبت عطلة رسمية في المعبر من الجانب الفلسطيني، وهو ما تسبب في وقف عملية إدخال المساعدات عبر الجانب الإسرائيلي من المعبر، على الرغم من الجاهزية المصرية التامة من ناحية التنظيم والتجهيزات.

وأكد عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي أن هذا الواقع يُبرز الفارق في النهج، حيث تبذل مصر جهودًا يومية ومتواصلة، بينما تتذرع إسرائيل بمبررات إدارية ووقتية تعطل وصول الإغاثات.

وأضاف المراسل أن العضوين ينتميان إلى الحزب الديمقراطي، الذي يعارض ممارسات الحزب الجمهوري المؤيد للسياسة الإسرائيلية الحالية، لا سيما فيما يتعلق بتأييد العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وشدد على أن هذه الزيارة جاءت ضمن جولة موسعة للوفد في شمال سيناء، شملت تفقد مراكز لوجستية ومخازن الإمداد الإنساني، فضلًا عن الوقوف ميدانيًا على جهود مصر في تسهيل عبور القوافل عبر معبر رفح.