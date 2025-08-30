وفد الشيوخ الأمريكي يطلع على التعنت الإسرائيلي لمنع الشاحنات من دخول غزة

قال محمد عادل، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن الجانب المصري من معبر رفح البري استقبل وفدًا من مجلس الشيوخ الأمريكي، موضحًا أن الوفد يضم كلًا من السيناتور كريسبان هولن، عضو لجنة العلاقات الخارجية، والسيناتور جيف ميركلي، عضو لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وأضاف «عادل»، خلال مداخلة على الهواء عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه كان برفقتهما اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، حيث اطلع الوفد على الجهود المصرية المتعلقة بإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.

وأوضح أن العضوين ينتميان إلى الحزب الديمقراطي، المعارض للحزب الجمهوري الذي تتبنى سياسته الحالية دعم إسرائيل في ممارساتها العسكرية في حربها ضد قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مئات الشاحنات المساعدات كانت تصطف أمام معبر رفح من الجانب المصري، إلا أن اليوم، السبت، هو عطلة في معبر كرم أبو سالم شكلت حاجزًا أمام إنفاذ هذه المساعدات ونقلها من رفح إلى المعبر.