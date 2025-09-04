الولايات المتحدة والمكسيك تؤكدان التزامهما بالتعاون لبناء منطقة آمنة ومزدهرة

اتفق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، على الحفاظ على التزام الولايات المتحدة والمكسيك ببناء منطقة آمنة ومزدهرة.



جاء ذلك خلال لقائهما أثناء زيارة روبيو للمكسيك، لتأكيد الشراكة القوية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان أصدره نائب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت ونشرته وزارة الخارجية، اليوم /الخميس/.



وجدد الجانبان خلال اللقاء التزامهما المشترك بتفكيك الكارتلات، والتصدي لتهريب مخدر "الفنتانيل" والعنف الذي تمارسه المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، والقضاء على الهجرة غير الشرعية، وتعزيز الرخاء الاقتصادي والأمن.



وتوجه روبيو، بالشكر إلى شينباوم على شراكة المكسيك لتأمين حدودها المشتركة مع الولايات المتحدة، مما ساعد الإدارة الأمريكية الحالية على الوصول إلى أدنى مستوى تاريخي في مواجهات الحدود مع المهاجرين غير الشرعيين.

وتعهد الجانبان بمواصلة التعاون الأمني ​​الوثيق وتكثيف التعاون المستقبلي.

