قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم يتم قيده رسميا.. شوبير يكشف أزمة حمزة علاء مع ناديه الجديد
وزير الري: حريصون على التعاون مع السودان خاصة بمجال المياه
خبير اقتصادي: قادرون على استكمال مسيرتنا الناجحة دون اللجوء لبرنامج جديد مع صندوق النقد
احذر منها .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد؟
استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط عراقيل إسرائيلية
عمر متولي يكشف عن الانتماء الكروي للزعيم عادل إمام
روسيا : سنصادر ممتلكات بريطانية وسنعوض ما فقدناه بأراضي أوكرانية
لطلاب المدارس .. ننشر توزيع مناهج العام الدراسي الجديد 2026 جميع الصفوف
مصريات وأجانب.. القبض على 6 فتيات يمارسن الرذيلة داخل نادٍ صحي بمصر الجديدة
حملات على أوكار الكيف .. مقتل 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 86 مليون جنيه
وزير الإسكان: تخصيص 568 قطعة لمن تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية في الشروق
الحوثي يستهدف مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عربية النواب: خطاب الرئيس السيسى خارطة طريق لبناء الدولة الحديثة

النائب أحمد فؤاد أباظة - رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
النائب أحمد فؤاد أباظة - رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
فريدة محمد

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الخطاب التاريخى الذى ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفالات مصر بذكرى المولد النبوي الشريف، بمثابة خارطة طريق لبناء الدولة المصرية الحديثة.

وثمن جميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى فى خطابه، والتي عكست بكل الصدق والأمانة إدراك القيادة السياسية العميق لاحتياجات الوطن وتطلعات الشعب المصري، وربطت بين القيم النبوية الخالدة ومتطلبات بناء الدولة الحديثة.

وطالب "أباظة"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، والمؤسسات الدينية بصفة خاصة، بإعطاء أكبر اهتمام لتأكيد الرئيس على ضرورة إحياء القيم النبوية في الرحمة والتسامح، وتجديد الخطاب الديني الذى يمثل خطوة محورية في مواجهة الفكر المتطرف وحماية المجتمع من دعاة العنف والتشدد.

وأعرب عن ثقته التامة فى حرص الـمؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء على التعاون لدعم هذا التوجه وإيصاله إلى القواعد الشعبية، خاصة بين الشباب.

كما ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بملف الوعي باعتباره الركيزة الأساسية لصناعة الهوية الوطنية، مؤكدا ضرورة دعم كل المبادرات الوطنية الهادفة إلى بناء عقلية مستنيرة وقادرة على التمييز بين الحقائق والشائعات.

ووجه النائب تحية قلبية للعالم الجليل والمستنير الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على حرصه ونجاحه الكبير فى الاهتمام بمثل هذه القضايا التى جاءت فى خطاب الرئيس السيسى، مثمناً التعاون والتنسيق والعمل المشترك فيما بين مؤسسة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف وجميع المؤسسات بالدولة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المولد النبوي الشريف رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب القيادة السياسية المؤسسات الدينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

الدولار الامريكي

سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك

رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك

ارشيفية

والدتها سحبت منها التليفون.. تشريح جثة قاصر قفزت من الخامس بعين شمس

دولار امريكي

رسميا الان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

السهر

3 مخاطر غير متوقعة لـ السهر على الصحة

لانشون

قبل المدارس.. طريقة تحضير لانشون فراخ

السيارات السوداء

دراسة: السيارات السوداء ترفع حرارة الشوارع بنحو 4 درجات مئوية

بالصور

احذر منها .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد؟

اضرار حلوى المولد النبوي
اضرار حلوى المولد النبوي
اضرار حلوى المولد النبوي

أطعمة يومية تشكل خطراً على الدماغ.. تزيد خطر الإصابة بالخرف المبكر

أطعمة تسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الكتلة العصبية
أطعمة تسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الكتلة العصبية
أطعمة تسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الكتلة العصبية

شاركها مع أحبابك.. رسائل تهنئة المولد النبوي2025

تهنئة المولد النبوي 2025
تهنئة المولد النبوي 2025
تهنئة المولد النبوي 2025

احترس إن كنت منهم.. أشخاص ممنوعون من تناول حلوى المولد

أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد
أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد
أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد

فيديو

انتهاء خلاف شيرين عبد الوهاب وياسر قنطوش

من الخلاف إلى الصلح.. القصة الكاملة لأزمة شيرين ومحاميها

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية بالكيان العسكري

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد