عربية النواب: خطاب الرئيس السيسى خارطة طريق لبناء الدولة الحديثة

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الخطاب التاريخى الذى ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفالات مصر بذكرى المولد النبوي الشريف، بمثابة خارطة طريق لبناء الدولة المصرية الحديثة.

وثمن جميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى فى خطابه، والتي عكست بكل الصدق والأمانة إدراك القيادة السياسية العميق لاحتياجات الوطن وتطلعات الشعب المصري، وربطت بين القيم النبوية الخالدة ومتطلبات بناء الدولة الحديثة.

وطالب "أباظة"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، والمؤسسات الدينية بصفة خاصة، بإعطاء أكبر اهتمام لتأكيد الرئيس على ضرورة إحياء القيم النبوية في الرحمة والتسامح، وتجديد الخطاب الديني الذى يمثل خطوة محورية في مواجهة الفكر المتطرف وحماية المجتمع من دعاة العنف والتشدد.

وأعرب عن ثقته التامة فى حرص الـمؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء على التعاون لدعم هذا التوجه وإيصاله إلى القواعد الشعبية، خاصة بين الشباب.

كما ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بملف الوعي باعتباره الركيزة الأساسية لصناعة الهوية الوطنية، مؤكدا ضرورة دعم كل المبادرات الوطنية الهادفة إلى بناء عقلية مستنيرة وقادرة على التمييز بين الحقائق والشائعات.

ووجه النائب تحية قلبية للعالم الجليل والمستنير الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على حرصه ونجاحه الكبير فى الاهتمام بمثل هذه القضايا التى جاءت فى خطاب الرئيس السيسى، مثمناً التعاون والتنسيق والعمل المشترك فيما بين مؤسسة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف وجميع المؤسسات بالدولة.