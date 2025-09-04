قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
محافظات

الإسكندرية.. استرداد قطعتي أرض من أملاك الدولة وإزالة حالات بناء مخالف

أ ش أ

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظ الإسكندرية بالتعاون مع مديرية الأمن ، من استرداد قطعتي أرض من أملاك الدولة وإزالة حالة تعد علي أرض زراعية وأعمال بناء مخالف،وذلك خلال حملاتها علي مختلف الأحياء،بناء علي تكليفات محافظ الإسكندرية أحمد خالد ، بفرض الإنضباط و سيادة القانون .


وذكر حي أول العامرية، أن الإدارات المعنية بالحي نفذت حملة إزالة بناء و استرداد عدد ٢ قطعة أرض من املاك الدولة بمساحة ٣٠٠ م٢ بمنطة عبد القادر بحرى الترعة ، لعدم استكمال اجراءات تقنين الأوضاع وسداد مستحقات الدولة.


وقامت إدارة التنمية الريفية بحي أول المنتزة ، بهدم أسوار علي أرض زراعية بمساحة ٢ قيراط بحوض " محسن الكبير " بنطاق الحي ، حفاظا علي الرقعة الزراعية . 


وتابع حي شرق، أنه تم إزالة 11 حالة بناء مخالف ومتغيرات مكانية بدون ترخيص، بمناطق أبيس الأولي والثانية والسكة ٣٠ وخورشيد القبلية، وتم التحفظ علي معدات البناء ، وأُحالة جميع الأعمال المخالفة للإدارة الهندسية بالاحياء لاتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين .

الأجهزة التنفيذية بمحافظ الإسكندرية مديرية الأمن أرض من أملاك الدولة إزالة حالة تعد علي أرض زراعية أعمال بناء مخالف

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

إنستجرام

إنستجرام يطلق تطبيقه الرسمي لأجهزة الآيباد

يوتيوب

وداعا لمشاركة الحسابات.. يوتيوب تشدد قبضتها على باقة بريميوم

نيسان تيدا موديل 2010

بـ 400 ألف جنيه .. اركب نيسان تيدا سيدان

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

