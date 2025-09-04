الإسكندرية .. استرداد قطعتي أرض من أملاك الدولة وإزالة حالات بناء مخالف

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظ الإسكندرية بالتعاون مع مديرية الأمن ، من استرداد قطعتي أرض من أملاك الدولة وإزالة حالة تعد علي أرض زراعية وأعمال بناء مخالف،وذلك خلال حملاتها علي مختلف الأحياء،بناء علي تكليفات محافظ الإسكندرية أحمد خالد ، بفرض الإنضباط و سيادة القانون .



وذكر حي أول العامرية، أن الإدارات المعنية بالحي نفذت حملة إزالة بناء و استرداد عدد ٢ قطعة أرض من املاك الدولة بمساحة ٣٠٠ م٢ بمنطة عبد القادر بحرى الترعة ، لعدم استكمال اجراءات تقنين الأوضاع وسداد مستحقات الدولة.



وقامت إدارة التنمية الريفية بحي أول المنتزة ، بهدم أسوار علي أرض زراعية بمساحة ٢ قيراط بحوض " محسن الكبير " بنطاق الحي ، حفاظا علي الرقعة الزراعية .



وتابع حي شرق، أنه تم إزالة 11 حالة بناء مخالف ومتغيرات مكانية بدون ترخيص، بمناطق أبيس الأولي والثانية والسكة ٣٠ وخورشيد القبلية، وتم التحفظ علي معدات البناء ، وأُحالة جميع الأعمال المخالفة للإدارة الهندسية بالاحياء لاتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين .