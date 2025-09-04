برلماني: كلمة الرئيس في المولد النبوي دعوة لبناء وعي جديد يواكب مسيرة التنمية

قال النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال المولد النبوي الشريف جسدت رؤية واضحة نحو إعادة تشكيل وعي المواطن المصري على قيم الرحمة والتسامح والعدل التي حملتها الرسالة المحمدية.

وأوضح خضير، في بيان له، أن الخطاب الرئاسي لم يقتصر على الطابع الديني، بل ارتكز على وضع الإنسان في قلب المشروع الوطني، باعتباره الركيزة الأساسية لأي تنمية حقيقية، لافتًا إلى أن مواجهة الانحرافات الفكرية والتحديات الأخلاقية باتت ضرورة لا تقل أهمية عن مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية.

وتابع: إشارة الرئيس إلى دور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية تحمل توجيهًا عمليًا لتضافر الجهود بين هذه المؤسسات بهدف استعادة القيم المحمدية الأصيلة، وإرساء ثقافة الاعتدال والتوازن الفكري التي تمثل أساس قوة المجتمع.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن تكريم العلماء والمفكرين خلال الاحتفال يعكس احترام الدولة للمعرفة والفكر والتضحية، ويبعث برسالة بأن مصر الجديدة تسير على طريق يضع العلم والانتماء في مقدمة أولوياتها، ويعزز مكانة الكرامة الإنسانية كقاعدة لمجتمع متماسك.