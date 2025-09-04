محافظون ورؤساء جامعات يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي

بعث المحافظون ورؤساء الجامعات بمختلف محافظات الجمهورية برقيات تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف .



ففي محافظة الوادي الجديد، بعث المحافظ محمد الملوك ببرقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ،،جاء فيها ((يسعدنى أن أتقدم بأسمى آيات التهاني لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية وأهالي المحافظة الكرام بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرةعلى مصرنا الغالية وعلى الأمتين الإسلامية والعربية ،بوافر الخير واليمن والبركات.)) .

وفي محافظة بورسعيد، هنأ المحافظ محب حبشي، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء المحافظة وقياداتها التنفيذية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ..داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سيادته بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من الخير والتقدم والرخاء.



كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إلى جانب الوزراء والمحافظين ورئيسي مجلس النواب والشيوخ، وقيادات الدولة المصرية، متمنيا أن تعود هذه الذكرى العطرة ومصرنا العزيزة في رفعة وازدهار دائم.



وأكد محافظ بورسعيد أن ذكرى مولد خير الأنام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحمل في طياتها معاني الرحمة والمحبة والوحدة، وتؤكد القيم السامية التي جاء بها النبي الكريم رحمة للعالمين، داعيا الله أن يديم على مصرنا نعمة الأمن والاستقرار وأن يوفق أبناءها لمواصلة العمل والبناء تحت راية قيادتها السياسية الرشيدة.

وفي محافظة كفر الشيخ، تقدم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، بأصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يمتع سيادته بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه لاستكمال مسيرة العطاء والبناء والنهضة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في عهده، وأن يحقق لمصرنا الغالية المزيد من التقدم والازدهار.



كما بعث الدكتور إبراهيم ببرقيات تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، ومفتي الجمهورية والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور نظير محمد عياد، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ومحافظ كفر الشيخ الدكتور علاء عبد المعطي، متمنيًا لسيادتهم دوام التوفيق والسداد في أداء رسالتهم الوطنية والدينية والعلمية.



وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، أن ذكرى المولد النبوي الشريف تحمل في طياتها أعظم الدروس والعِبر المستفادة من السيرة النبوية العطرة، التي أرست قيم الرحمة والعدل والتسامح والعمل والإخلاص، مشيرًا إلى استلهام هذه القيم النبيلة في حياتنا اليومية، بما يسهم في تعزيز روح الانتماء للوطن ودفع عجلة التنمية والبناء.



كما هنأ رئيس الجامعة أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، والأمة العربية والإسلامية، بهذه المناسبة المباركة، داعيًا الله أن يعيدها علينا وعلى مصرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء، ويحقق له المزيد من التقدم والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.