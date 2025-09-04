قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظون ورؤساء جامعات يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

بعث المحافظون ورؤساء الجامعات بمختلف محافظات الجمهورية برقيات تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف .


ففي محافظة الوادي الجديد، بعث المحافظ محمد الملوك ببرقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ،،جاء فيها ((يسعدنى أن أتقدم بأسمى آيات التهاني لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية وأهالي المحافظة الكرام بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرةعلى مصرنا الغالية وعلى الأمتين الإسلامية والعربية ،بوافر الخير واليمن والبركات.)) .

وفي محافظة بورسعيد، هنأ المحافظ محب حبشي، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء المحافظة وقياداتها التنفيذية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ..داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سيادته بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من الخير والتقدم والرخاء.


كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إلى جانب الوزراء والمحافظين ورئيسي مجلس النواب والشيوخ، وقيادات الدولة المصرية، متمنيا أن تعود هذه الذكرى العطرة ومصرنا العزيزة في رفعة وازدهار دائم.


وأكد محافظ بورسعيد أن ذكرى مولد خير الأنام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحمل في طياتها معاني الرحمة والمحبة والوحدة، وتؤكد القيم السامية التي جاء بها النبي الكريم رحمة للعالمين، داعيا الله أن يديم على مصرنا نعمة الأمن والاستقرار وأن يوفق أبناءها لمواصلة العمل والبناء تحت راية قيادتها السياسية الرشيدة.

وفي محافظة كفر الشيخ، تقدم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، بأصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يمتع سيادته بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه لاستكمال مسيرة العطاء والبناء والنهضة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في عهده، وأن يحقق لمصرنا الغالية المزيد من التقدم والازدهار.


كما بعث الدكتور إبراهيم ببرقيات تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، ومفتي الجمهورية والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور نظير محمد عياد، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ومحافظ كفر الشيخ الدكتور علاء عبد المعطي، متمنيًا لسيادتهم دوام التوفيق والسداد في أداء رسالتهم الوطنية والدينية والعلمية.


وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، أن ذكرى المولد النبوي الشريف تحمل في طياتها أعظم الدروس والعِبر المستفادة من السيرة النبوية العطرة، التي أرست قيم الرحمة والعدل والتسامح والعمل والإخلاص، مشيرًا إلى استلهام هذه القيم النبيلة في حياتنا اليومية، بما يسهم في تعزيز روح الانتماء للوطن ودفع عجلة التنمية والبناء.


كما هنأ رئيس الجامعة أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، والأمة العربية والإسلامية، بهذه المناسبة المباركة، داعيًا الله أن يعيدها علينا وعلى مصرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء، ويحقق له المزيد من التقدم والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ذكرى المولد النبوي الشريف برقية تهنئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يلتقي نظيره اللبناني

مصر تجدد دعمها للبنان وتدين الاعتداءات الإسرائيلية واستهداف قوات اليونيفيل

وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو

وزير الخارجية المجري: اعتبار الصين منافسا منهجيا هو أكبر سوء تقدير.. ومستعدون لتعزيز علاقاتها مع أوروبا

وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون

وزير خارجية كوريا الجنوبية يعرب لنظيره الإسرائيلي عن قلقه إزاء المستوطنات بالضفة والوضع "الخطير" بغزة

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد