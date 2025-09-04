ياسر الحفناوي: كلمة الرئيس السيسي بالمولد النبوي بداية لترسيخ القيم المحمدية

أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف، تمثل وثيقة معنوية بالغة الأهمية تحمل العديد من الرسائل الاستراتيجية التي تتجاوز حدود المناسبة الدينية لتلامس جوهر مشروع بناء الدولة المصرية الحديثة.

وأوضح " الحفناوي" في بيان له، أن الرئيس السيسي أعاد خلال كلمته التأكيد على أن السيرة النبوية هي منهج حياة ودستور أخلاقي يمكن أن يكون الأساس لبناء الإنسان وتحصينه ضد التحديات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية. مضيفا أن حديث الرئيس عن مرور 1500 عام على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطى للاحتفال بعدا تاريخيا استثنائيا، باعتباره مناسبة لتجديد العهد مع الرسالة المحمدية وإحياء قيمها الخالدة التي لم ولن تبلى بمرور الزمن.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن كلمة الرئيس تضمنت دعوة واضحة لمؤسسات الدولة كافة، سواء الدينية أو التعليمية أو الإعلامية، للانطلاق بقوة نحو ترسيخ القيم المحمدية في المجتمع، من خلال نشر ثقافة الرحمة والتسامح والتعاون، ومواجهة كل صور الغلو والتطرف والعنف، لافتا إلى أن هذا التوجه الرئاسي يعكس إيمان القيادة السياسية بأن معركة بناء الإنسان هي الركيزة الأولى في معركة التنمية والاستقرار.

وأضاف "الحفناوي"، أن من أبرز ما جاء في الكلمة هو إبراز العلاقة الوثيقة بين القيم الدينية والبعد الوطني، حيث شدد الرئيس على أن حب الوطن والوفاء له جزء أصيل من القيم المحمدية، وأن حماية مصر والتضحية من أجلها امتداد طبيعي لما دعا إليه الإسلام من صبر وجهاد وإيثار، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية تنظر إلى الدين باعتباره قوة دفع نحو التنمية والسلام، وليس مجالًا للصراع أو الانقسام.

كما لفت "الحفناوي "، إلى أن تكريم الرئيس لعدد من العلماء والمفكرين، ومنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لرموز دينية، بالإضافة إلى تكريمه لاسم الشهيد خالد محمد شوقي عبد العال، سائق سيارة نقل المواد البترولية الذي ضحى بحياته لإنقاذ الآخرين، يجسد بوضوح أن الدولة تحتفي بالعلم والبطولة معا، وتكرس مفهوم القدوة في مختلف المجالات، سواء على المستوى الفكري أو على المستوى الإنساني والبطولي.

وأوضح المهندس ياسر الحفناوي، أن الرسالة الأهم في كلمة الرئيس تمثلت في طمأنة الشعب المصري بشأن يقظة الدولة وقدرتها على مواجهة كل التحديات، معتمدا على صلابة الشعب المصري وإرادته، ومؤكدا أن مصر ستظل – بعون الله – واحة أمان وسلام رغم محاولات استهدافها. وهو ما يعكس الثقة التي توليها القيادة السياسية للشعب باعتباره الشريك الأول في معركة البناء والحفاظ على الوطن.

وشدد "الحفناوي "، على أن كلمة الرئيس السيسي تعد بمثابة خريطة طريق واضحة نحو المستقبل، تستند إلى قيم إنسانية رفيعة المستمدة من السيرة النبوية، وتتلاقى مع مشروع الدولة المصرية في بناء الإنسان، وترسيخ قيم العلم والإبداع، وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة، مطالبا مكونات الدولة المصرية بدعم الرؤية الوطنية للرئيس السيسي، والعمل على تحويلها إلى برامج واقعية تخدم المواطن وتحقق النهضة المنشودة.