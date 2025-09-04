نائبة: كلمة الرئيس السيسي باحتفالية المولد النبوي حملت رسائل مضيئة للمستقبل

أكدت النائبة فضية سالم عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفالية المولد النبوي الشريف اليوم حملت العديد من الرسائل المهمة، التي تجسد حرص القيادة السياسية على ترسيخ القيم النبيلة التي جاء بها الإسلام.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الكلمة عكست دعوة واضحة لنشر ثقافة الرحمة والتسامح والسلام، وإعلاء قيم المواطنة والتعايش المشترك بين جميع أبناء الوطن دون تمييز، بما يعزز من وحدة الصف الداخلي ويحمي المجتمع من الأفكار الهدامة.

وأضافت النائبة فضية سالم، أن حديث الرئيس جاء ليؤكد استمرار دور مصر الريادي في العالمين العربي والإسلامي، في نشر الفكر الوسطي المعتدل ومواجهة التطرف، وحماية الهوية الوطنية من محاولات التشويه.

كما أوضحت سالم ، أن كلمة الرئيس تضمنت رسالة قوية إلى الشعب المصري بضرورة التمسك بالأمل والعمل الجاد، والالتفاف حول الدولة في مسيرتها نحو البناء والتنمية، مشيرة إلى أن هذه المناسبة الدينية العطرة كانت فرصة للتأكيد على أن الإصلاح والبناء لا ينفصلان عن القيم الروحية والأخلاقية.