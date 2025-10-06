نهال عنبر: القوات المسلحة سر استقرار مصر.. والجيش حقق إعجازا فى 73 (خاص)

أكدت الفنانة نهال عنبر أن الجيش المصري خير أجناد الأرض و هو حامي الوطن واراضينا و الحدود وكل رجاله من أهلنا.

و تابعت الفنانة نهال عنبر في لقاء خاص لموقع صدي البلد :" الجيش المصري فخر لكل مصري ، هذا هو الجيش العظيم الذي بفضل الله حقق فى حرب اكتوبر عام 1973 إعجازا و ليست انتصارآ" لأن خط بارليف كان وهما كبيرا يحتاج لمفاعل نووي ليتم تفجيره و لكن ما حدث من عبور كان بقيادة وعقل الجيش المصري

و استطردت نهال عنبر من غير الجيش المصري مافيش مصر واللي ما يمتلكش القوة مطمع في المنطقة.

أكدت الفنانة نهال عنبر، على أهمية الجيش المصري، في الحفاظ على أمن واستقرار مصر في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة حاليا.

اختتمت نهال عنبر: "حدث انجاز عظيم في 6 أكتوبر أننا اخدنا سيناء وفي هذا اليوم كان في مليون جندي في مصر .. والناس ما توعاش لما الستات كانوا بيقفوا طوابير عشان يتبرعوا بدهبهم للمجهود الحربي"

يذكر أن أعربت الفنانة نهال عنبر عن سعادتها بالتكريم في حفل ختام مهرجان بردية السينمائي اليوم، في دورته الثانية.

وقالت نهال عنبر لصدى البلد: “الدورة تحمل اسم الكاتب القدير الراحل وحيد حامد، و هو من قدم لي فرصة سينمائية عظيمة مع الفنان عادل إمام في الفيلم الأهم طيور الظلام”.