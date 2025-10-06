ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام رجال الشرطة بقسم شرطة ثانى زايد بالجيزة بمنعها من زيارة نجلها المحتجز بالقسم وسوء معاملتها.

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (لها معلومات جنائية- مقيمة بمحافظة الجيزة) وتبين أنه بتاريخ 21 سبتمبر الماضى أمكن ضبط نجلها "له معلومات جنائية" حال قيادته دراجة نارية وسيره عكس الإتجاه وبدون لوحات خلفية وعدم حمله ثمة تراخيص بمنطقة الشيخ زايد وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش) .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات .

وبمواجهة المذكورة أقرت بإدعائها الكاذب للضغط على ضباط القسم للحيلولة دون التضييق عليها فى زيارتها لنجلها ، وكذا زيادة أعداد متابعيها على صفحتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





