في عالم التكنولجيا تزداد فيه الضغوط والتحديات، ويظل النجاح الشخصي والمهني هدفًا مشتركًا تسعى إليه العديد من النساء، ة لكن، هل تسائلتى يوما ما عن ماذا تفعل النساء الناجحات مختلفًا عن غيرهن؟ وهل يمكن للنجاح أن يبدأ قبل حتى شروق الشمس؟

الحقيقة أن العديد من النساء الرائدات في مجالات مختلفة، من رائدات الأعمال، والطبيبات، والكاتبات، وحتى الأمهات الملهمات يشتركن في عادات صباحية قوية تهيئهنّ ليوم مليء بالإنجازات.

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

كشف الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن خمسة أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحًا، والتي يمكنكِ تبنيها بسهولة لتحدثي فرقًا حقيقيًا في حياتك:

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

1. الاستيقاظ المبكر والسيطرة على اليوم

النساء الناجحات لا يبدأن يومهن متأخرًا. الاستيقاظ في الساعة 5 أو 6 صباحًا يمنحهن وقتًا ذهبيًا خاليًا من الإلهاءات، حيث يكون العقل صافياً والجسد مستعدًا. هذا الوقت يُستثمر في التخطيط، التأمل، والاهتمام بالنفس بعيدًا عن زحمة الحياة.

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

فوائد الاستيقاظ المبكر

وقت هادئ للتفكير الذاتي.

بداية اليوم بطاقة إيجابية.

الشعور بالتحكم، لا التسرع والارتباك.

2. ممارسة الرياضة أو الحركة الجسدية

الرياضة ليست مجرد وسيلة لخسارة الوزن، بل أداة نفسية وروحية قبل أن تكون بدنية. النساء الناجحات يمارسن التمارين صباحًا، ولو لمدة 20 دقيقة فقط — سواء كانت يوغا، مشيًا سريعًا، أو حتى تمارين تنفس وتأمل.

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

لماذا الرياضة صباحًا؟

تنشّط الدورة الدموية.

تحفّز هرمونات السعادة

تقلل التوتر وتعزز الإنتاجية خلال اليوم.

3. تخطيط اليوم لا انتظار الفوضى

المرأة الناجحة تعرف ما تريده من يومها قبل أن يبدأ. دفتر صغير، تطبيق على الهاتف، أو حتى ورقة بسيطة تكفي لتدوين:

أهم 3 مهام لهذا اليوم.

المواعيد والاجتماعات.

أوقات للراحة والطعام والعائلة.

التخطيط الصباحي يضمن:

تقليل التشتت والقرارات العشوائية.

تركيزًا أعلى على الأولويات.

وقتًا أكبر للإنجاز لا للإطفاء العشوائي للحرائق اليومية.

4. التغذية الجيدة الوقود الذكي

وجبة الإفطار ليست رفاهية. النساء الناجحات لا يتجاهلن تغذية أجسادهن. وجبة متوازنة من البروتين، الفواكه، الألياف والماء تعطيهن طاقة ذهنية وجسدية.

أمثلة على إفطار المرأة الناجحة:

كوب ماء دافئ مع ليمون.

بيض مسلوق + توست أسمر + أفوكادو.

شاي أعشاب أو قهوة بدون سكر زائد.

شوفان مع فواكه مجففة أو مكسرات.

5. لحظات للذات والامتنان

قبل الغوص في المسؤوليات، تتوقف المرأة الناجحة للحظة مع نفسها:

تتنفس بعمق.

تكتب 3 أشياء تشعر بالامتنان تجاهها.

تردد تأكيدات إيجابية أنا قادرة، أنا أستحق النجاح

تراجع نواياها لهذا اليوم.

هذه الدقائق الصغيرة تعيد برمجة الذهن على الإيجابية، وتزيد الشعور بالسلام الداخلي، مما ينعكس على الإنتاجية والثقة طوال اليوم.