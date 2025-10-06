قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصل إلى 378 جنيهًا.. 6 أسباب لخصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
بالصور

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

أسماء عبد الحفيظ

في عالم التكنولجيا تزداد فيه الضغوط والتحديات، ويظل النجاح الشخصي والمهني هدفًا مشتركًا تسعى إليه العديد من النساء، ة لكن، هل تسائلتى يوما ما عن ماذا تفعل النساء الناجحات مختلفًا عن غيرهن؟ وهل يمكن للنجاح أن يبدأ قبل حتى شروق الشمس؟

الحقيقة أن العديد من النساء الرائدات في مجالات مختلفة، من رائدات الأعمال، والطبيبات، والكاتبات، وحتى الأمهات الملهمات يشتركن في عادات صباحية قوية تهيئهنّ ليوم مليء بالإنجازات.

كشف الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن خمسة أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحًا، والتي يمكنكِ تبنيها بسهولة لتحدثي فرقًا حقيقيًا في حياتك:

1. الاستيقاظ المبكر والسيطرة على اليوم

النساء الناجحات لا يبدأن يومهن متأخرًا. الاستيقاظ في الساعة 5 أو 6 صباحًا يمنحهن وقتًا ذهبيًا خاليًا من الإلهاءات، حيث يكون العقل صافياً والجسد مستعدًا. هذا الوقت يُستثمر في التخطيط، التأمل، والاهتمام بالنفس بعيدًا عن زحمة الحياة.

فوائد الاستيقاظ المبكر

  • وقت هادئ للتفكير الذاتي.
  • بداية اليوم بطاقة إيجابية.
  • الشعور بالتحكم، لا التسرع والارتباك.

2. ممارسة الرياضة أو الحركة الجسدية

الرياضة ليست مجرد وسيلة لخسارة الوزن، بل أداة نفسية وروحية قبل أن تكون بدنية. النساء الناجحات يمارسن التمارين صباحًا، ولو لمدة 20 دقيقة فقط — سواء كانت يوغا، مشيًا سريعًا، أو حتى تمارين تنفس وتأمل.

لماذا الرياضة صباحًا؟

  • تنشّط الدورة الدموية.
  • تحفّز هرمونات السعادة 
  • تقلل التوتر وتعزز الإنتاجية خلال اليوم.

3. تخطيط اليوم لا انتظار الفوضى

المرأة الناجحة تعرف ما تريده من يومها قبل أن يبدأ. دفتر صغير، تطبيق على الهاتف، أو حتى ورقة بسيطة تكفي لتدوين:

  • أهم 3 مهام لهذا اليوم.
  • المواعيد والاجتماعات.
  • أوقات للراحة والطعام والعائلة.
  • التخطيط الصباحي يضمن:
  • تقليل التشتت والقرارات العشوائية.
  • تركيزًا أعلى على الأولويات.
  • وقتًا أكبر للإنجاز لا للإطفاء العشوائي للحرائق اليومية.

4. التغذية الجيدة الوقود الذكي

وجبة الإفطار ليست رفاهية. النساء الناجحات لا يتجاهلن تغذية أجسادهن. وجبة متوازنة من البروتين، الفواكه، الألياف والماء تعطيهن طاقة ذهنية وجسدية.

أمثلة على إفطار المرأة الناجحة:

  • كوب ماء دافئ مع ليمون.
  • بيض مسلوق + توست أسمر + أفوكادو.
  • شاي أعشاب أو قهوة بدون سكر زائد.
  • شوفان مع فواكه مجففة أو مكسرات.

5. لحظات للذات والامتنان

قبل الغوص في المسؤوليات، تتوقف المرأة الناجحة للحظة مع نفسها:

  • تتنفس بعمق.
  • تكتب 3 أشياء تشعر بالامتنان تجاهها.
  • تردد تأكيدات إيجابية أنا قادرة، أنا أستحق النجاح
  • تراجع نواياها لهذا اليوم.

هذه الدقائق الصغيرة تعيد برمجة الذهن على الإيجابية، وتزيد الشعور بالسلام الداخلي، مما ينعكس على الإنتاجية والثقة طوال اليوم.

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

