برلماني: الدولة أحرزت تقدما ملموسا في قطاع التكنولجيا تماشيا مع التوجه العالمي

أكد النائب شحاتة ابو زيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية تحسين التكنولوجيا لدورهه الكبير في تعزيز القطاعات الأخرى، منوها دورها أيضا في عمليات الرقابة والحوكمة.

وتابع أبو زيد في تصريحاته لـ صدى البلد إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي، والذي على أساسه أحرزت الدولة تقدما ملحوظا في هذا المجال.

وثمن عضو لجنة الصناعة تحقيق الدولة المصرية نمواً متسارعاً يصل إلى نحو 15 إلى 20% سنوياً، موضحا وجود فرصة لتحقيق المزيد من النمو بهذا القطاع الواعد.

واستطرد أبو زيد أن التوجه العالمي الان منصب نحو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرا إلى ان كافة الصناعات الجديدة تدخل فيها التكنولوجيا الجديد، وهو ما ادركته الدولة المصرية، وتحقيق فيه تقدما ملموسا.