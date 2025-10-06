في الذكرى 52 لنصر أكتوبر.. ملحمة البناء تتواصل في سيناء

في الذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، تتجدد روح العزيمة والانتصار في وجدان المصريين، لتتجسد اليوم في صورة أخرى من صور الكفاح، عنوانها التنمية والبناء في شبه جزيرة سيناء.

فكما استعاد الجيش المصري الأرض في معركة الكرامة عام 1973، تستعيد الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم التنمية في هذه البقعة الغالية، ضمن رؤية وطنية طموحة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق أهداف رؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهذه المناسبة، تهنئتها إلى الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري، مشددةً على أن تنمية سيناء تمثل أولوية وطنية منذ عام 2014، في إطار خطة متكاملة لتحسين معيشة المواطنين وتثبيت ركائز التنمية المستدامة.

نصر 6 أكتوبر.. ملحمة تنموية متواصلة في سيناء منذ عام 2014

قالت المشاط إن الدولة المصرية نفذت ملحمة وطنية حقيقية لتنمية سيناء خلال السنوات الماضية، عبر أكثر من 20 مشروعًا استراتيجيًا في قطاعات الزراعة والمياه والبنية التحتية والتعليم والصحة.

ومن أبرز هذه المشاريع محطة معالجة مياه المحسمة بطاقة مليون م³/يوم لاستصلاح 250 مليون م² من الأراضي الزراعية وتوفير أكثر من 160 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما جرى تنفيذ قناة السحارة لنقل مليون م³/يوم من المياه لري 60 ألف فدان في الإسماعيلية، بالإضافة إلى محطة معالجة بحر البقر بطاقة 5 ملايين م³/يوم، وهي الأكبر من نوعها عالميًا، وتستهدف استصلاح 400 ألف فدان في سيناء.

نصر 6 أكتوبر.. تحسين منظومة المياه وتحلية البحر في شمال وجنوب سيناء

وفي مجال البنية التحتية للمياه، أوضحت الوزيرة أنه تم تطوير منظومة مياه الشرب بالعريش لخدمة خمس مناطق رئيسية، بهدف تقليل الفاقد وتأمين كميات مستدامة من المياه.

كما تم إنشاء خمس محطات لتحلية مياه البحر في جنوب سيناء لخدمة مدن رأس سدر، أبو زنيمة، دهب، نويبع، والطور بطاقة إجمالية 80 ألف م³/يوم، بجانب محطة تحلية شرق بورسعيد بطاقة 150 ألف م³/يوم لتلبية احتياجات المدينة الجديدة من مياه الشرب.

نصر 6 أكتوبر.. 10 مليارات جنيه استثمارات حكومية لتنمية سيناء

ووفقًا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، تبلغ الاستثمارات الحكومية في شمال سيناء نحو 6.6 مليار جنيه، تتصدرها قطاعات الزراعة (21.7%)، الصحة (19.5%)، التشييد والبناء (17.4%)، إضافة إلى التعليم والكهرباء والنقل.

أما جنوب سيناء، فتبلغ الاستثمارات المخصصة لها 3.6 مليار جنيه، يذهب معظمها إلى النقل والتخزين (20.5%)، الصحة (18.7%)، المياه (13.8%)، والتعليم (12.4%)، إلى جانب الزراعة والسياحة والكهرباء والصرف الصحي.

نصر 6 أكتوبر.. مشروعات زراعية وصحية وتعليمية متكاملة

تشمل مشروعات شمال سيناء إنشاء شبكات صرف مغطى، وحماية المناطق من السيول، وحفر آبار جديدة، وتجديد محطات مياه الشرب والصرف الصحي في العريش، الشيخ زويد، رفح، نخل، وبئر العبد.

وفي جنوب سيناء، تتضمن المشروعات إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية، واستكمال مستشفيات أبو رديس ودهب وسانت كاترين، وإنشاء محطات تحلية جديدة في شرم الشيخ وطابا ونويبع، إلى جانب تنفيذ مشروعات صرف صحي متطورة لخدمة المدن السياحية وتعزيز البنية الصحية والتعليمية في المنطقة.

نصر 6 أكتوبر.. مركز خدمات مصر بالعريش نقلة نوعية في التحول الرقمي

كما كشفت الدكتورة رانيا المشاط عن قرب الانتهاء من مركز خدمات مصر بمدينة العريش، ليكون أول مركز حكومي نموذجي يقدّم أكثر من 156 خدمة حكومية في مكان واحد تشمل خدمات الشهر العقاري، الأحوال المدنية، المرور، والتموين. ويأتي هذا المشروع كخطوة نوعية في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية في سيناء.

ويأتي الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد هذا العام ليؤكد أن معركة العبور لم تنتهِ؛ فقد تحولت من عبور عسكري لاستعادة الأرض إلى عبور تنموي لاستثمارها وبنائها. وبينما كانت سيناء قبل نصف قرن ميدانًا للمعركة، أصبحت اليوم رمزًا للنهضة والتعمير، بفضل رؤية قيادة مصرية آمنت بأن التنمية هي امتداد للنصر، وأن البناء هو أصدق أوجه الوفاء لتضحيات أكتوبر.