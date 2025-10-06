قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حرب أكتوبر 1973.. ماذا فعل الأهلي والزمالك لـ دعم القوات المسلحة؟!
يديعوت أحرونوت في ذكرى 73 : أشرف مروان لم يكن جاسوس إسرائيل.. بل بطل خدعها يوم الغفران
قرار مفاجئ من الخطوط الإيطالية: لا رحلات إلى تل أبيب حتى إشعارٍ آخر
حرب أكتوبر ملحمة عسكرية حررت الأرض وصنعت التاريخ .. الرئيس السيسي: جيشنا لا يهاب التحديات
الشروط المطلوبة لترشح ذوي الإعاقة في القوائم الانتخابية لمجلس النواب طبقا للقانون
وزير الاستثمار: اهتمام مصري - سعودي بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة
إنجاز مصري في إسبانيا .. ناشئو البادل بين كبار العالم في مونديال 2025
الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم
وزير الطيران يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة .. لهذا السبب | صور
آخر عكة.. تعليق مثير من مفيدة شيحة على فيديو طريق المحور الفاضح
بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
في الذكرى 52 لنصر أكتوبر.. ملحمة البناء تتواصل في سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في الذكرى 52 لنصر أكتوبر.. ملحمة البناء تتواصل في سيناء

في الذكرى 52 لنصر أكتوبر.. ملحمة البناء تتواصل في سيناء
في الذكرى 52 لنصر أكتوبر.. ملحمة البناء تتواصل في سيناء
إسراء عبدالمطلب

في الذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، تتجدد روح العزيمة والانتصار في وجدان المصريين، لتتجسد اليوم في صورة أخرى من صور الكفاح، عنوانها التنمية والبناء في شبه جزيرة سيناء.

فكما استعاد الجيش المصري الأرض في معركة الكرامة عام 1973، تستعيد الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم التنمية في هذه البقعة الغالية، ضمن رؤية وطنية طموحة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق أهداف رؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهذه المناسبة، تهنئتها إلى الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري، مشددةً على أن تنمية سيناء تمثل أولوية وطنية منذ عام 2014، في إطار خطة متكاملة لتحسين معيشة المواطنين وتثبيت ركائز التنمية المستدامة.

اجواء طقس جنوب سيناء

نصر 6 أكتوبر.. ملحمة تنموية متواصلة في سيناء منذ عام 2014

قالت المشاط إن الدولة المصرية نفذت ملحمة وطنية حقيقية لتنمية سيناء خلال السنوات الماضية، عبر أكثر من 20 مشروعًا استراتيجيًا في قطاعات الزراعة والمياه والبنية التحتية والتعليم والصحة.

ومن أبرز هذه المشاريع محطة معالجة مياه المحسمة بطاقة مليون م³/يوم لاستصلاح 250 مليون م² من الأراضي الزراعية وتوفير أكثر من 160 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما جرى تنفيذ قناة السحارة لنقل مليون م³/يوم من المياه لري 60 ألف فدان في الإسماعيلية، بالإضافة إلى محطة معالجة بحر البقر بطاقة 5 ملايين م³/يوم، وهي الأكبر من نوعها عالميًا، وتستهدف استصلاح 400 ألف فدان في سيناء.

نصر 6 أكتوبر.. تحسين منظومة المياه وتحلية البحر في شمال وجنوب سيناء

وفي مجال البنية التحتية للمياه، أوضحت الوزيرة أنه تم تطوير منظومة مياه الشرب بالعريش لخدمة خمس مناطق رئيسية، بهدف تقليل الفاقد وتأمين كميات مستدامة من المياه.
كما تم إنشاء خمس محطات لتحلية مياه البحر في جنوب سيناء لخدمة مدن رأس سدر، أبو زنيمة، دهب، نويبع، والطور بطاقة إجمالية 80 ألف م³/يوم، بجانب محطة تحلية شرق بورسعيد بطاقة 150 ألف م³/يوم لتلبية احتياجات المدينة الجديدة من مياه الشرب.

نصر 6 أكتوبر.. 10 مليارات جنيه استثمارات حكومية لتنمية سيناء

ووفقًا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، تبلغ الاستثمارات الحكومية في شمال سيناء نحو 6.6 مليار جنيه، تتصدرها قطاعات الزراعة (21.7%)، الصحة (19.5%)، التشييد والبناء (17.4%)، إضافة إلى التعليم والكهرباء والنقل.

أما جنوب سيناء، فتبلغ الاستثمارات المخصصة لها 3.6 مليار جنيه، يذهب معظمها إلى النقل والتخزين (20.5%)، الصحة (18.7%)، المياه (13.8%)، والتعليم (12.4%)، إلى جانب الزراعة والسياحة والكهرباء والصرف الصحي.

نصر 6 أكتوبر.. مشروعات زراعية وصحية وتعليمية متكاملة

تشمل مشروعات شمال سيناء إنشاء شبكات صرف مغطى، وحماية المناطق من السيول، وحفر آبار جديدة، وتجديد محطات مياه الشرب والصرف الصحي في العريش، الشيخ زويد، رفح، نخل، وبئر العبد.

وفي جنوب سيناء، تتضمن المشروعات إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية، واستكمال مستشفيات أبو رديس ودهب وسانت كاترين، وإنشاء محطات تحلية جديدة في شرم الشيخ وطابا ونويبع، إلى جانب تنفيذ مشروعات صرف صحي متطورة لخدمة المدن السياحية وتعزيز البنية الصحية والتعليمية في المنطقة.

نصر 6 أكتوبر.. مركز خدمات مصر بالعريش نقلة نوعية في التحول الرقمي

كما كشفت الدكتورة رانيا المشاط عن قرب الانتهاء من مركز خدمات مصر بمدينة العريش، ليكون أول مركز حكومي نموذجي يقدّم أكثر من 156 خدمة حكومية في مكان واحد تشمل خدمات الشهر العقاري، الأحوال المدنية، المرور، والتموين. ويأتي هذا المشروع كخطوة نوعية في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية في سيناء.

ويأتي الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد هذا العام ليؤكد أن معركة العبور لم تنتهِ؛ فقد تحولت من عبور عسكري لاستعادة الأرض إلى عبور تنموي لاستثمارها وبنائها. وبينما كانت سيناء قبل نصف قرن ميدانًا للمعركة، أصبحت اليوم رمزًا للنهضة والتعمير، بفضل رؤية قيادة مصرية آمنت بأن التنمية هي امتداد للنصر، وأن البناء هو أصدق أوجه الوفاء لتضحيات أكتوبر.

نصر أكتوبر سيناء 6 أكتوبر حرب أكتوبر ذكرى 6 أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يهنئ بانتصار أكتوبر.. ويدعو المهاجرين غير الشرعيين للعمل بمصر

البابا تواضروس

البابا خلال قداس تدشين كنيسة مارمرقس: أقباط العالم يحبون الكنيسة لأنها البيت والأم

جولة نائب وزير الصحة

استبعاد مدير مستشفي أم المصريين ونائبه.. اعرف السبب

بالصور

مدر طبيعي للبول ..نوع شهير من الخضار بسعر رخيص عليك تناوله

مدر طبيعي للبول ..نوع شهير من الخضار بسعر رخيص عليك تناوله
مدر طبيعي للبول ..نوع شهير من الخضار بسعر رخيص عليك تناوله
مدر طبيعي للبول ..نوع شهير من الخضار بسعر رخيص عليك تناوله

خطر الحريق.. نيسان تطلب من 20 ألف سائق التوقف عن قيادة سياراتها فورًا

نيسان ليف
نيسان ليف
نيسان ليف

ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات ‏حكومية| صور

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

محافظ الشرقية يتابع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني القديمة والآيلة للسقوط| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد