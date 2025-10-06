إنجاز مصري في إسبانيا .. ناشئو البادل بين كبار العالم في مونديال 2025

حقق منتخب مصر للناشئين والناشئات البادل انجاز تاريخي في مشوارهم ببطولة كأس العالم التي أقيمت في إسبانيا خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر الجاري.

وحصل منتخب ناشئات البادل على المركز الثامن في كأس العالم بينما جاء منتخب الناشئين في المركز الثاني عشر في إنجاز تاريخي لمشوار شباب الفراعنة في البطولة المونديالية.

وكان منتخبنا الوطني للناشئين قد حقق المركز الثالث عشر في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم، فيما حل منتخب تحقيق الناشئات وقتها في المركز التاسع مما يؤكد تطور مستويات المنتخبات الوطنية أمام القوة العظمى ببطولة العالم، ويشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من النتائج المميزة للمنتخبات المصرية في مختلف الأحداث والبطولات الدولية والعالمية.

وكانت بنات النيل قد استهلت المشوار بالخسارة أمام المنتخب الإسباني - المصنف الأول عالميًا - بنتيجة 3-0، ثم الفوز على المنتخب المكسيكي بنتيجة 2-1، وتبعه الفوز على المنتخب الألماني بثلاثية نظيفة.

فيما لم يحالف التوفيق منتخب الناشئين في بلوغ ربع النهائي ليلعب على تحديد المراكز من التاسع وحتى السادس عشر.

وأشاد أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري البادل بإنجاز الناشئين وناشئات منتخب مصر حيث يعد تواجدهم في المنافسات أمام منتخبات أصحاب خبرات طويلة في اللعبة انجاز تاريخي.

وأوضح : تقدمنا في عام واحد مركز ضمن كبار أوروبا والناشئين والناشئات على رأس أولوية الاتحاد لتكوين منتخب أول قوي في المستقبل وهو همنا منذ اليوم الأول للاتحاد.

وأكمل: نؤمن بإمكانيات الناشئين والناشئات وطموحنا أن يرفع الجيل الجديد علم مصر في الأدورا النهائية بمختلف البطولات العالمية القادمة.

ويترأس بعثة منتخب مصر المستشار خالد محرم وتضم بعثة المنتخب الجهاز الفني المكوّن من: سيف أبو سنة المدير الفني، وسلمى صيام مدربة الناشئات، وشريف عصام مدرب الناشئين، إلى جانب القوائم الكاملة للمنتخبات المصرية في مختلف الفئات السنية.

* منتخب الناشئات تحت 14 سنة: نتالي روبرت، سما علي، فاطيمة لاشين، جايا يوسف.

* منتخب الناشئات تحت 16 سنة: ليلى الزيات، سلمى الزيات، فاطيما تامر، ملك عامر، فريدة عثمان.

* منتخب الناشئات تحت 18 سنة: نور رامي، رودينا فتحي، هنا الشلقاني، عالية الشريف.

* منتخب الناشئين تحت 14 سنة: زين البيلي، عز بركات، علي القويري، علي تحسين.

* منتخب الناشئين تحت 16 سنة: عادل الصحن، محمد عاطف، يوسف الشربيني، زياد شريف، ياسين عمر.

* منتخب الناشئين تحت 18 سنة: محمد الحمامي، وجدي رسلان، سيف كلاوي.