بالصور

طريقة عمل مكرونة الكانيلوني بمذاق لا يقاوم

أسماء عبد الحفيظ

يعشق الكثير من الأشخاص تناول المكرونة، أليك طريقة عمل معكرونة الكانيلوني الجاهزة خطوة بخطوة، باستخدام أنابيب الكانيلوني الجافة الجاهزة من السوق، للشيف سارة الحافظ.

المكونات طريقة عمل معكرونة الكانيلوني

للحشوة 

  • 500 غرام لحم مفروم أو دجاج مفروم حسب الرغبة
  • 1 بصلة مفرومة ناعماً
  • 2 فص ثوم مهروس
  • ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة
  • ملح، فلفل أسود، بهارات مشكلة، رشة جوزة الطيب
  • نصف كوب جبن موزاريلا أو بارميزان اختياري
  • 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم اختياري لإضافة نكهة للحشوة
  • للصلصة البيضاء البشاميل
  • 2 ملعقة كبيرة زبدة
  • 2 ملعقة كبيرة دقيق
  • 2 كوب حليب
  • رشة ملح، فلفل أبيض، جوزة الطيب
 طريقة عمل معكرونة الكانيلوني 

للوجه:

جبن موزاريلا أو بارميزان مبشور

طريقة التحضير

1. تحضير الحشوة:

  • في مقلاة على نار متوسطة، ضعي الزيت أو الزبدة.
  • أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.
  • أضيفي الثوم، ثم اللحم المفروم.
  • تبّلي بالملح، الفلفل، البهارات، وجوزة الطيب.
  • أضيفي القليل من صلصة الطماطم إن أحببتِ.
  • اطبخي حتى ينضج اللحم تمامًا ويتبخر ماؤه.
  • أطفئي النار وأضيفي الجبن اختياري واتركيه ليبرد قليلًا.

2. تحضير الصلصة البيضاء بشاميل

  • في قدر على نار متوسطة، ذوّبي الزبدة.
  • أضيفي الدقيق وحرّكي حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.
  • أضيفي الحليب تدريجياً مع التحريك المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي.
  • تبّلي بالملح، الفلفل الأبيض، وجوزة الطيب.
 طريقة عمل معكرونة الكانيلوني 

3. تحضير الكانيلوني

ملاحظة: لا تسلقي أنابيب الكانيلوني الجافة، فهي تُطهى في الفرن مع الصلصة وتصبح طرية.

احشي كل أنبوب من الكانيلوني بخليط اللحم باستخدام ملعقة صغيرة أو كيس حلواني.

4. التجميع والخبز

في صينية فرن، ضعي طبقة خفيفة من البشاميل أو صلصة الطماطم لتفادي التصاق المعكرونة

رتبي أنابيب الكانيلوني المحشوة.

اسكبي فوقها باقي صلصة البشاميل، وتأكدي من تغطية المعكرونة جيدًا حتى تنضج.

رشّي الجبن على الوجه.

5. الخبز

سخّني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

غطّي الصينية بورق ألومنيوم واخبزيها لمدة 30-35 دقيقة.

أزيلي الورق، واشعلي الشواية لتحمير الوجه لمدة 5-10 دقائق حتى يذوب الجبن ويأخذ لونًا ذهبيًا.

التقديم

قدّمي الكانيلوني ساخنًا مع سلطة خضراء أو خبز بالثوم.

علاج الصداع
