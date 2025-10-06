ضياء المرغني لـ صدي البلد: نصر حرب أكتوبر يوم السعادة

التقى موقع صدى البلد الفنان ضياء الميرغني في منزله، في لقاء خاص و حصري له بعد غياب سنوات طويلة عن الوسط الفني بسبب المرض.

كشف الفنان ضياء الميرغني عن تفاصيل يومه، قائلًا: “أنا أعيش حياتي في هدوء مع أولادي و زوجتي، وسر سعادتي هو الجمهور ولما الناس بتشوفني و تتصور معايا بحس بفرحه كبيرة و انا لم أعتزل الفن و إن شاء الله هرجع ليهم لأني بحبهم و الجمهور وحشني و الناس حافظة الافيهات.

و أضاف ضياء المرغني: نصر حرب أكتوبر هو يوم السعادة.



تابع ضياء المرغني أن الجيش المصري خير أجناد الأرض و هو حامي الوطن واراضينا و الحدود وكل رجاله من أهلنا ،

الجيش المصري فخر لكل مصري ، هذا هو الجيش العظيم الذي بفضل الله حقق فى حرب اكتوبر عام 1973 إعجازا و ليس انتصارآ لأن خط بارليف كان وهما كبيرا يحتاج لمفاعل نووي ليتم تفجيره و لكن ما حدث من عبور كان بقيادة وعقل الجيش المصري.

اختتم ضياء المرغني : "حدث انجاز عظيم في 6 أكتوبر أننا اخدنا سيناء وفي هذا اليوم كان في مليون جندي في مصر .. والناس ما توعاش لما الستات كانوا بيقفوا طوابير عشان يتبرعوا بدهبهم للمجهود الحربي".