يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت

أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، جيمس إلدر، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل إلى مرحلة غير مسبوقة من التدهور، مشدداً على أنه "لا مكان آمناً في غزة"، وأن "الأمور اليوم أسوأ من أي وقت مضى".

وفي منشور له عبر منصة إكس اليوم الاثنين، أوضح إلدر أن مدينة غزة ما تزال تضم عشرات الآلاف من الأطفال، بينهم من فقدوا أطرافهم جراء القصف، مشيراً إلى أن "أطفال غزة يرتجفون تحت وطأة الغارات، ويعيشون واقعاً قاسياً ومتناقضاً لا يمكن تبريره".

وأضاف أن إصدار أوامر الإجلاء الجماعي لا يسقط عن المدنيين حقهم في الحماية، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يضمن حماية المدنيين في جميع الظروف دون استثناء.

ولفت المتحدث إلى أن منطقة المواصي تُعد اليوم من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، رغم افتقارها إلى أبسط مقومات الحياة، مما يزيد من معاناة الأسر والأطفال الذين لجأوا إليها هرباً من القصف.