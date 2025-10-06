قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مخالفات بالجملة.. الصحة: استبعاد مدير مستشفى أم المصريين ونائبه

أ ش أ

تفقد نائب وزير الصحة والسكان الدكتور عمرو قنديل، في جولة مفاجئة، مستشفى أم المصريين العام؛ للتحقق من مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الزيارة السابقة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، وفقًا لبيان اليوم الإثنين، إن الجولة كشفت عن سلسلة من التقصيرات الإدارية والتشغيلية، مما دفع نائب الوزير إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان جودة الخدمة وارتفاع مستوى الإشراف.

وتفقد نائب الوزير، في بداية جولته، قسم الاستقبال والطوارئ، وتبين غياب المدير المناوب عن مناوبته الليلية، مما أدى إلى ضعف الإشراف، وعدم الالتزام بالتوصيات السابقة.

ووجه باستبعاد مدير المستشفى ونائبه فورًا؛ بسبب تقصيرهما في الإشراف، ونقل المدير المناوب المتغيب خارج المستشفى، مع التحقيق في الظروف المؤدية إلى ذلك.

كما لاحظ زحامًا شديدًا بين المواطنين، ودخول المرضى دون نظام، مع عدم تفعيل دور أفراد شركة الأمن في التنظيم، وتبين أن أحد أفراد الأمن كان يحصل على رسوم دخول من المرضى وذويهم دون إصدار إيصالات، مما يُعد مخالفة صارمة.

ووجه قنديل باستبعاد موظف شباك التذاكر فورًا، وإنهاء التعاقد مع الشركة المسؤولة عن الأمن، مع التحقيق في الممارسات غير القانونية.

وأجرى مراجعة للالتزام بالتوصيات السابقة، حيث تبين عدم الاستجابة لتوصية تشغيل فرق إضافية بمركز علاج المعقوفين "علاج الأنف المعقوف"، موجهًا بخصم شهر كامل من راتب رئيسة التمريض، بسبب عدم الالتزام بهذه التوصيات.

كما لاحظ تزاحم حالات الجراحة والأطفال بقسم الاستقبال والطوارئ، وأوصى بزيادة عدد أطباء الجراحة والأطفال في القسم، وإعادة تنظيم غرف الاستقبال؛ لتتناسب مع تردد الحالات، مع توفير مقاعد مناسبة لانتظار المرضى والمرافقين، لتجنب الازدحام.

وراجع نائب الوزير توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمع لشكاوى عدد من المرضى، موجهًا باتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

كما أمر بتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية مركزة بسبب تأخر التعامل معها، وتم التنسيق الفوري لنقلها إلى وحدات رعاية مركزة في مستشفيات أخرى.

وتفقد نائب وزير الصحة، معمل الطوارئ للتحقق من انتظام العمل، وغرفة الأشعة للاطمئنان على تواجد الفريق الطبي، وقسمي الأطفال ورعاية الأطفال مع التأكيد على تقديم الرعاية اللازمة للحالات.

كما تفقد قسم الرعاية المركزة مع التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات الطبية، وقسم الحروق وجراحات التجميل مع التأكيد على توفير جميع المستلزمات الطبية لضمان استمرار الخدمة بكفاءة وجودة.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إن هذه الجولات المفاجئة تأتي في إطار السياسة الشاملة للوزارة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وستستمر في جميع المنشآت الصحية لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.

نائب وزير الصحة والسكان الدكتور عمرو قنديل جولة مفاجئة مستشفى أم المصريين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار سلسلة من التقصيرات الإدارية والتشغيلية

